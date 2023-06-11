Из этих женщин по знаку Зодиака выходят самые невыносимые свекрови

Гороскоп подскажет, из каких женщин по знаку Зодиака выходят наиболее невыносимые свекрови, способные запилить своих невесток до сумасшествия.

Телец

Женщины, рожденные под этим знаком, по праву считаются одними из худших свекровей. А все потому, что им нужно знать абсолютно и все и желательно в подробностях.

Они из тех свекровей, которые любят приходить в гости без приглашения, а если им дать ключи, будьте уверены, они придут, пока вас не будет дома. Кроме того, они всегда считают свое мнение истиной в последней инстанции.

Бороться с таким свекровью нужно ее же оружием, но действовать нужно хитрее. Будьте чаще в ее жизни: наведывайтесь в гости, приглашайте в кино или на прогулки. Рано или поздно она сама станет от вас убегать из-за чрезмерного внимания.

Скорпион

У невыносимых свекровей-Скорпионов настроение меняется, как ветер в мае. Сначала они могут быть улыбающимися и милыми женщинами, но рано или поздно начнут видеть в вас угрозу, ведь вы "отбираете у нее сына".

На этой почве обязательно начнется неприязнь, выливающаяся в скандалы. Чтобы избежать этого, вам нужно правдами и неправдами убедить свекровь, что сын любит ее больше, чем вас.

Покупайте подарки и дарите от имени мужа, покажите, что вы не хотите отобрать у нее ее "любого сыночка".

Рак

Женщины-Раки довольно спокойные свекрови, но не терпят никакой конкуренции. Если не хотите ссориться с такой свекровью, не показывайте, что вы лучше ее в чем-то, особенно в том, что касается хозяйствования.

Запретите мужу говорить своей маме какие-либо фразы, которые начинаются "а вот моя жена вкуснее, лучше, опрятнее и т. д."

Вы вполне можете стать хорошей подругой свекрови или даже еще одной "дочкой". Просто принимайте ее помощь и слушайте советы. Следовать им, конечно, не обязательно. Просто делайте вид.