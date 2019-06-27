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Астролог розповів, які знаки Зодіаку в липні знайдуть кохання

STYLERЖиття    27.06.2019 - 06:52
Астролог розповів, які знаки Зодіаку в липні знайдуть кохання
Фото: колаж РБК-Україна

Любовний гороскоп на липень 2019 розповість, які знаки Зодіаку знайдуть свою другу половинку

Гороскоп на липень 2019 обіцяє для деяких знаків Зодіаку справжні романтичні пригоди. Астролог Павло Глоба зробив прогноз, згідно з яким самотні Близнюки, Водолії та Стрільці нарешті знайдуть кохання. Що ж потрібно робити для того, щоб привернути до себе стрілу Амура? Детальніше - у нашому матеріалі.

Близнюки

Якщо ви давно планували змінити щось у своєму житті та романтичних стосунках, але ніяк не зважувалися на серйозний крок, то липень – найкраще підходить для того, щоб зробити перший крок до змін! І при цьому, Близнюки, нехай вас не бентежить те, що ваша друга половинка, яку ви знайдете вже через кілька днів, спочатку не приділятиме вам величезної уваги У підсумку він / вона все одно скаже вам дякую та ваші стосунки у підсумку засяють новими фарбами!

Водолій

Другий місяць літа стане для Водоліїв місяцем кохання і романтики. Якщо ви ще самотні, то саме час включити свою чарівність на повну і пуститися на пошуки пригод - ваша друга половинка вже десь зовсім поруч!

Стрілець

Липень 2019 порадує самотніх Стрільців. Власники цього знака Зодіаку знайдуть кохання в найнесподіванішому місці, кажуть зірки. Це може бути музичний фестиваль, заняття з йоги тощо. Але не варто дуже сподіватися на курортні романи. Вони не приведуть ні до чого, крім як разочоравания.

Астролог розповів, які знаки Зодіаку в липні знайдуть кохання

Ілюстративне фото (pixabay.com/pixel2013)

Як повідомлялося, раніше астролог склав фінансовий гороскоп на липень 2019 і назвав деякі знаки Зодіаку, на яких у другому місяці літа чекає суттєве грошове заохочення.

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