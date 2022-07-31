Ви знаєте скільки електрики споживає ваш телевізор? Дієві секрети економії

Від яких факторів залежить електроспоживання телевізора

Сучасні моделі телевізорів можна назвати економними у порівнянні зі старими зразками. Але існують відмінності й серед економних новинок.

Людські чинники, які грають роль в енергоефективності:

використання телевізора задля ефекту присутності, тобто робота без глядачів

звичка робити звук гучнішим, ніж треба

робота телевізора під час сну, ігнорування режиму автовідключення

постійно увімкнений провід живлення у мережу

Технічні фактори:

компоненти - лампові транзистори, електронно-променеві трубки, світлодіоди, газорозрядні елементи, рідкі кристали

діагональ екрана: від 24 до 85 дюймів

клас енергоефективності: А+++, А++, А+, А, В, С, D, яке має значення в десятки Вт

споживання в режимі очікування

споживання аудіосистеми

наявність SmartTV, Wi-Fi, Bluetooth

Чим більше вбудованих додаткових функцій, тим більше споживання телевізором електрики.

Як працювали старі телевізори

Не так давно у більшості людей були телевізори з електронно-променевими трубками (ЕПТ). Вони були енерговитратними через використання ЕПТ. Якщо не вдаватись в усі фізичні процеси, що відбуваються у середині вакуумної трубки, то можна сказати, що під дією постійного потоку електроенергії розігнанні частинки, проходячи конденсатори, створювали світлі крапки на екрані.

Відтак залежно від черговості створення цих крапок, створювалась та рухалась картинка. Враховуючи ціну на електрику у ті часи, ніхто не замислювався про енергоефективність чи щось подібне, головне, що був результат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 12 основних помилок у користуванні холодильником, які його ламають.

Приклад телевізора на електронно-променевій трубці (фото: pixabay)

Саме електронно-променева трубка була причиною великих габаритів тогочасних телевізорів. З використанням нових технологій від цього вдалося позбутися. І тепер пласкі телевізори легко повісити на стіну або компактно розмістити в іншому місці.

LCD і LED телевізори

На зміну застарілій технології електронної трубки прийшла технологія рідких кристалів. Екрани з такою технологією відомі, як LCD та LED телевізори або монітори.

У LCD екранах використовується принцип, зміни кольору пікселем під впливом електронапруги. Цей принцип більш відомий, як електричний перехід Фредерікса.

В LED варіанті екранів через діод проходить електричний струм, створюючи ділянку потрібного кольору на екрані.

Порівнюючи обидві технології, можна сказати, що за рівнем енергоспоживання вони доволі схожі. Також слід додати, що завдяки цим технологіям, ми маємо змогу насолоджуватись великими діагоналями у компактному виконанні, що раніше було не можливо. Пікселі на рідкокристалічному екрані (фото: pixabay)

Плазмові панелі

Ще однією енергоефективною новинкою нашого часу стали PDP-панелі (Plasma Display Panel). Робота "плазми" заснована на використанні газових ділянок навколо електродів.

Якщо конкретніше, то вільний простір між скляними пластинами заповнений аргоном або неоном. А матриця містить комірки з електродами, які подають напругу. Під дією напруги у газовій ділянці з'являється ділянка, яка світиться. Буквально кожна частина матриці працює, як маленька лампа денного світла.

Плазмові панелі краще за рідкокристалічні аналоги завдяки більш "живій" картинці, більшому куту огляду та компактнішим розмірам.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як економити на купівлі побутової техніки: ці поради вбережуть ваші гроші

Плазмова панель з пультом управління (фото: pixabay)

Як визначити, скільки споживає телевізор

Зазвичай інформація про енергоспоживання тієї чи іншої техніки зазначається у документації. Якщо, ви загубили документи або купили техніку без них, то введіть назву вашої моделі в інтернеті, та знайдіть інформації на одному з сайтів.

У ситуації, коли ви впевнені, що зазначені виробником показники розходяться з реальним рівнем енергоспоживання, використайте один з нижчеописаних методів.

Квартирний лічильник. Використовуючи цей метод, слід вимкнути усі електроприлади з мережі та вимкнути світло. Запишіть показники лічильника та увімкніть ту техніку, показники якої, вас цікавлять. Вже через годину вимкніть цю техніку та знову запишіть показники лічильника. Отримана різниця й буде середнім показником енергоспоживання обраної техніки.

Вольтметр і амперметр. За наявності вольтметра або амперметра та вміння ними користуватись, ви можете виміряти електроспоживання приладу.

Ватметр. Найефективнішим для цієї задачі є ватметр, який відразу показує кількість спожитої електрики у цю хвилину. Звісно, як й з вольтметром та амперметром, треба мати достатньо досвіду та знань перед використанням.

Дієві поради щодо економії

Щоб знизити споживання електроенергії телевізором, завжди намагайтеся грамотно поводитися з технікою. Кілька простих правил допоможуть в цьому.

Правила економії:

Ніколи не залишайте телевізор увімкненим на тривалий час без нагляду.

Вимикайте прилад з мережі, коли залишаєте житло на кілька днів.

Регулюйте звук і яскравість відповідно комфортному перегляду.

Завжди виставляйте час автоматичного відключення перед сном.

Екорежим. У деяких моделях телевізорів існують запрограмовані економні режими. Вони дозволяють автоматично регулювати яскравість і звук відповідно часу доби. Або самостійно відключати функцію, яка не використовується в цей момент, наприклад, приймач Wi-Fi або тюнер.

Датчики присутності. Знову ж таки, дуже сильно зменшити споживання допоможуть моделі телевізорів з датчиками руху або знаходження людини в кімнаті. При виході з кімнати такий прилад вимкнеться автоматично.

Наявністю екорежиму або датчика присутності потрібно цікавитися перед придбанням техніки. Їх відсутність може стати неприємним сюрпризом і затьмарити радість від покупки.