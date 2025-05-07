Не знаете, что подарить маме? Топ-10 гаджетов на День матери, которые она точно оценит

День матери - это прекрасный повод выразить свою любовь и признательность. Если хотите удивить маму и сделать ее день особенным, подарите ей что-то технологичное и полезное.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 10 лучших подарках, которые принесут удобство и радость вашей маме.

Очиститель воздуха Levoit Core 400S

Если у мамы аллергия или она живет в районе с плохим качеством воздуха, очиститель Levoit Core 400S Smart может стать отличным подарком. Это один из самых тихих и эффективных аппаратов в своем классе, при этом стоит значительно дешевле аналогов с похожими характеристиками.

Устройство имеет трехступенчатую систему фильтрации, включая угольный и HEPA-фильтр, а встроенный датчик автоматически регулирует скорость вентилятора в зависимости от загрязненности воздуха. Управление и настройка доступны через удобное приложение, а сменные фильтры стоят недорого.

Умная кружка Ember Mug 2

Подарите маме технологичный комфорт с умной кружкой Ember Mug, которая сохраняет идеальную температуру напитка до 1,5 часов или весь день при использовании зарядной подставки.

Кружка позволяет выбирать температуру от 49 до 63 градусов по Цельсию, а через мобильное приложение можно сохранять настройки для любимых напитков, следить за потреблением кофеина и даже менять цвет подсветки.

Hatch Restore 3

Устройство Hatch Restore 3 сочетает расслабляющие звуки, будильник с эффектом восхода солнца и разнообразный контент - от сказок на ночь до утренних мотиваций. В третьем поколении добавили удобные кнопки и колесо управления, чтобы не тянуться к телефону перед сном.

Аэрогриль Instant Vortex Plus

Аэрогриль Instant Vortex Plus помогает превратить даже простые ужины в нечто более эффектное. Она может подрумянить овощи и сделать куриные наггетсы с золотистой корочкой.

Устройство снабжено окошком для контроля за приготовлением и фильтром, уменьшающим запахи. Эта модель стала лидером в рейтинге аэрогрилей и полностью оправдала ожидания автора.

Apple Watch SE (второго поколения)

Если вы хотите порадовать маму умными часами, Apple Watch SE - отличный выбор. За цену менее 250 долларов она получит все основные функции: уведомления на запястье, счетчик шагов, постоянный контроль сердцебиения, обнаружение аварий и экстренные вызовы.

В тестах часы показали производительность на уровне флагманской модели, хотя им и не хватает Always-On Display и некоторых датчиков. Для тех, кто впервые носит смарт-часы, это не станет минусом.

Робот-пылесос iRobot Roomba

Бюджетный робот-пылесос iRobot Roomba - простой в использовании и эффективный помощник. Он подключается к Wi-Fi, управляется через приложение и выполняет уборку по расписанию: сам собирает пыль, мусор и шерсть домашних животных.

От мамы потребуется только время от времени очищать контейнер - и все. Это устройство из серии "включил и забыл", за которое она точно скажет спасибо.

Цифровая доска Skylight Calendar

Некоторые семьи предпочитают классический подход с белой доской на кухне, а другие - цифровые приложения для планирования. Skylight Calendar сочетает лучшие черты обоих вариантов. Это настенный сенсорный календарь, который синхронизируется с Google Calendar, iCloud, Outlook и другими сервисами, чтобы вы никогда не пропустили важные встречи.

JBL Flip 7

Bluetooth-колонка JBL Flip - отличное решение для дома и дачи: она легко подключается к iOS и Android, звучит хорошо в любом положении и бывает в разных цветах.

Новая модель Flip 7 получила улучшенный бас, до 16 часов работы и поддержку ИИ для более чистого звука. Идеально для тех, кто любит слушать музыку во время выходных, работая в саду или готовя.

Зарядная станция Satechi Qi2 Trio

Satechi Qi2 Trio - это зарядная станция, которая может одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods с мощностью 15 Вт, обеспечивая быструю зарядку.

В режиме ожидания экран iPhone превращается в тусклый будильник, а сама станция легко складывается для путешествий и комплектуется зарядными устройствами для использования за рубежом.

Фен Dyson Supersonic

Фен Dyson Supersonic - это продукт высшего класса. Он быстро сушит волосы и имеет стильный дизайн, сочетающий эстетику Mercedes и BMW, но при этом не может похвастаться доступной ценой.