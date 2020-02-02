Шануємо і пам'ятаємо: 8 кращих пісень Кузьми Скрябіна

Річниця смерті Кузьми Скрябіна - кращі пісні Андрія Кузьменко

Артиста пам'ятає вся Україна

Кузьма Скрябін помер в результаті ДТП 2 лютого 2015 року. Відомий український співак став посмертно уособлювати дух українського народу. В цей день всі українці вшановують пам'ять великого артиста. STYLER приєднався до всіх небайдужих, щоб згадати історію становлення Андрія Кузьменка, а також його найвідоміші пісні.

Андрій Кузьменко народився в місті Самбір Львівської області 17 серпня 1968 року. Його мама була вчителем музики, а тато інженером. Вже з дитинства Кузьма вирішив, що зв'яже життя з творчістю. Він закінчив музичну школу по класу фортепіано і навіть створив свою панк-групу, яка виступала на шкільних дискотеках.

Група з'явилася в далекому 89-му і з тих самих пір Андрій був єдиним постійним учасником. Пісні Кузьми ніби просякнуті духом патріотизму і є припущення, що саме спроби кинути виклик суспільству зіграли зі співаком злий жарт.

Колеги Андрія Кузьменка стверджують, що він був дуже хорошим і уважним водієм. А журналісти свого часу знайшли таємничого свідка аварії, який стверджує, що аварію підлаштували, хоча його показань в матеріалах справи немає.

Сам собі країна

Шампанські очі

Старі фотографії

Місця щасливих людей

Просто ми

Спи собі сама

Люди, як кораблі

Мам

Нагадаємо, що в передмісті Львова на Брюховецькому кладовищі вранці 5 лютого поховали фронтмена групи "Скрябін" Андрія Кузьменка. Після заупокійної літургії під багатотисячні оплески шанувальників і друзів труну артиста винесли з храму Преображення, що в центрі міста. Тисячі львів'ян до ранку приходили прощатися зі співаком. Дехто стояв в черзі по кілька годин.