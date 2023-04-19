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Что можно делать с остатками паски: интересные и вкусные идеи

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Среда 19 апреля 2023 10:23
Что можно делать с остатками паски: интересные и вкусные идеи Что приготовить из паски (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

После празднования Пасхи обычно остается еще несколько пасок. Ни в коем случае нельзя выбрасывать остатки выпечки или другой освященной пищи в мусорное ведро.

Что можно приготовить из пасок - читайте на Styler ниже.

Почему нельзя выбрасывать

В общем, перед приготовлением желательно рассчитать свои силы и сделать именно столько пасок, чтобы съесть их все до единой.

Наши предки часто закапывали остатки пасхальной еды, а выпечкой кормили птиц. Ни в коем случае нельзя выбрасывать остатки пасок или другой освященной пищи в мусорное ведро.

Как использовать остатки

Сухари

Нужно нарезать паски на квадратные кусочки среднего размера и выложить на противень. Далее разогреть духовку до 100°C и выключить ее, отправив противень с кусочками паски подсыхать.

Такие вкусные сухари отлично подойдут к чаю или кофе.

Основа для торта

Понадобится примерно 150 г кулича и 100 г размягченного сливочного масла. Пасху с помощью блендера нужно измельчить до крошки.

Затем смешиваем крошку со сливочным маслом, выкладываем в форму для выпечки, распределив смесь.

В разогретую духовку до 180°C нужно отправить основу для торта с паски на 10-12 минут. Затем ее можно использовать для чизкейка или торта с кремом.

Приготовить десерт

Из остатков паски можно сделать простой десерт. Паску нужно выложить в глубокую емкость, залить йогуртом или сгущенкой и отправить в холодильник, чтобы подсохшее тесто пропиталось влагой.

В конце десерт можно украсить ягодами или натертым шоколадом.

Гренки на завтрак

Для такого способа необходимо нарезать паску нужного размера, обмокать в яичной смеси и обжарить с двух сторон.

Дальше такие гренки можно вкусно есть на завтрак.

Ранее мы сообщали, что делать, чтобы паска не черствела.

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