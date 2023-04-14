Полезен ли хрен или нет? Врач рассказал всю правду о жгучем корнеплоде
Хрен - это корнеплод, который известен в Украине с давних времен. За свои относительно большие размеры хрен в англоязычных странах называют лошадиной редиской. Сейчас чаще всего хрен употребляют в Пасху, этот корень является обязательным атрибутом пасхальной корзины.
Но полезно ли употреблять этот жгучий корнеплод, рассказал семейный врач Михаил Цуряк в Instagram.
Какие витамины есть в хрене?
- витамин С;
- эфирное и горчичное масла;
- каротин;
- биофлавоноиды;
- простые углеводы (глюкоза, галактоза).
Все эти вещества полезны при определенных условиях. Хрен поможет, если у вас есть следующие проблемы со здоровьем:
- хронический гастрит с пониженной кислотностью;
- холецистит с пониженным тонусом желчевыводящих путей;
- запоры;
- анорексия (отсутствие аппетита);
- хронические бронхиты с вязкой мокротой.
Кому нельзя употреблять хрен
Нежелательно использовать хрен при повышенной кислотности желудка, воспалительных процессах в кишечнике, хронических болезнях почек, во время беременности и детям до 10 лет.
Как употреблять хрен, чтобы он имел наибольшую пользу для вашего организма?
- Хрен должен быть тщательно вымыт и почищен.
- В пищу употребляем только корень.
- Хрен должен быть сырым (при термической обработке все полезное разрушается).
- Не следует добавлять к нему уксус или другие консерванты.
- Хрен можно комбинировать с другими овощами (например, свеклой).
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