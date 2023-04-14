Полезен ли хрен или нет? Врач рассказал всю правду о жгучем корнеплоде

Хрен - это корнеплод, который известен в Украине с давних времен. За свои относительно большие размеры хрен в англоязычных странах называют лошадиной редиской. Сейчас чаще всего хрен употребляют в Пасху, этот корень является обязательным атрибутом пасхальной корзины.

Но полезно ли употреблять этот жгучий корнеплод, рассказал семейный врач Михаил Цуряк в Instagram.

Какие витамины есть в хрене?

витамин С;

эфирное и горчичное масла;

каротин;

биофлавоноиды;

простые углеводы (глюкоза, галактоза).

Все эти вещества полезны при определенных условиях. Хрен поможет, если у вас есть следующие проблемы со здоровьем:

хронический гастрит с пониженной кислотностью;

холецистит с пониженным тонусом желчевыводящих путей;

запоры;

анорексия (отсутствие аппетита);

хронические бронхиты с вязкой мокротой.

Кому нельзя употреблять хрен

Нежелательно использовать хрен при повышенной кислотности желудка, воспалительных процессах в кишечнике, хронических болезнях почек, во время беременности и детям до 10 лет.

Как употреблять хрен, чтобы он имел наибольшую пользу для вашего организма?