Значительно дороже, чем в прошлом году: в Украине выросла цена на популярный фрукт

Какие цены

Цены на яблоки формируются в пределах 23-26 грн/кг. Эксперты говорят, что начало сезона поставок местных яблок сразу же негативно повлияло на продажи импортного яблока. Однако украинские трейдеры не спешат снижать цены на импортные фрукты.

Свое решение они аргументируют тем, что основное предложение на украинском рынке яблок по-прежнему составляет импортная продукция.

При этом спрос на яблоки удерживается на невысоком уровне, поскольку покупатели чаще всего предпочитают сезонные фрукты и ягоды.

По словам садоводов, цена будет снижаться при увеличении предложения местных яблок. При этом спад стоимости будет присущ не только местной продукции, а может затронуть и импортные яблоки.

По данным сайта "Минфин", в популярных украинских супермаркетах яблоки продают по 32,40 грн/кг.

Цены на яблоки в Украине (скриншот)

Что с ценами на другие фрукты

По состоянию на 12 июля цены на фрукты в Украине несколько изменились. Сейчас стоимость такова: