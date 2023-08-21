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Украинским пенсионерам напомнили о законных надбавках: кому должны платить больше

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Понедельник 21 августа 2023 07:30
Украинским пенсионерам напомнили о законных надбавках: кому должны платить больше Кому из пенсионеров должны доплачивать (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Пенсионеры в Украине могут получать больше денег, если достигли определенного возраста. И чем больше лет человеку, тем больше доплата.

Кому и на сколько должны прибавлять - в материале Styler дальше.

Каким категориям украинцев должны доплачивать

В Украине действует система доплат пенсионерам, достигшим определенного возраста. В частности, больше могут получать люди:

  • после 70 лет
  • от 75 до 80 лет
  • после 80 лет

Сколько можно получать к ежемесячной пенсии

Размер доплат зависит от того, сколько лет человеку:

  • после 70 лет - 300 гривен
  • от 75 до 80 лет - 456 гривен
  • старше 80 лет - 579 гривен

Как быстро после достижения определенного возраста начнут доплачивать

Сведения на выплату пенсии на следующий месяц готовятся заранее - к началу выплатного периода, который длится с 4 до 25 числа каждого месяца.

Соответственно ежемесячно, перед началом начисления, производятся все перерасчеты пенсий на следующий период. В частности, в связи с установлением ежемесячной доплаты к пенсии в размере 300 гривен пенсионерам, достигшим 70 лет.

К примеру, если день рождения у человека в начале месяца, то и доплату он получит в этом месяце. Но первая выплата будет неполной: с даты достижения 70-летия. А уже в следующем месяце выплачивается вся сумма - 300 гривен.

Раньше мы писали, как пройти обязательную идентификацию пенсионерам, чтобы не перестали платить.

Также узнайте, кому из украинцев выплатят единовременную помощь в августе 2023 года.

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