Значительная часть пенсионеров может потерять выплаты: кто и почему это произойдет

Некоторые категории украинских пенсионеров могут лишиться своих выплат. Это может произойти, если у ПФУ не будет соответствующих обращений или документов. К тому же, планируют внести изменения в начисление страхового стажа.

Об этом говорится в законопроекте №9453 .

У кого могут забрать пенсии

В объяснительной записке к законопроекту говорится, что выплат могут лишить тех, кто:

временно проживает за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии

признан без вести пропавшим или объявлен умершим в установленном законом порядке

имеет статус лица пропавшей без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах"

не получал пенсию в течение шести месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение шести месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий

не проходил физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством

Кстати, законопроект предлагает восстановить условия идентификации для внутренне перемещенных лиц.

Что изменится в начислении стажа

До полномасштабного вторжения РФ Пенсионные фонды Украины и России могли обмениваться документами для удостоверения трудового стажа человека на территории другой страны.

Однако сейчас такой документооборот и контакты невозможны.

Кроме того, Украина вышла из Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения.

Таким образом, право на назначение пенсии в Украине потеряют:

граждане Украины, которые приобрели стаж в других государствах-участниках СНГ. Это Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

военнослужащие, получавшие пенсию в соответствии с Соглашением о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей

сотрудники органов внутренних дел, получавшие пенсию в соответствии с Соглашением о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел государств-участников СНГ

Скриншот: itd.rada.gov.ua