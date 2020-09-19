Що значить тремтіння в руках, і коли треба негайно бігти до лікаря

Тремтіння в руках може бути ознакою небезпечної хвороби, яка розвивається у вашому організмі. Але іноді тремор лише говорить, що ви втомилися і хвилюєтеся. Важливо правильно розуміти своє тіло і не робити поспішних висновків. Про які недуги може свідчити тремтіння рук і наскільки це небезпечно - читайте в нашому матеріалі.

Так, однією з хвороб, з якою асоціюються тремтячі руки, є хвороба Паркінсона, пише 24 канал.

Коли тремтіння рук безпечне

Таке може статися з кожним, і називається цей стан - фізіологічний тремор. Лікарі кажуть, що такий стан - норма. Зазвичай трапляється при фіксації рук в певній позиції, наприклад, якщо довго тримати руки на вазі витягнутими. Або ж ви переохолодились, втомилися і так далі.

Втома і недосипання можуть викликати тремор.

Також тремтіти руки можуть через каву - медики радять не більше 300 мг речовини (кофеїну) в день

Тривожність і стрес теж можуть стати причиною тремору.

Лікарські препарати можуть викликати тремтіння в руках. До таких належать гормони щитовидної залози, літій, антидепресанти. Також прийом наркотичних речовини - амфетаміну і кокаїну може викликати тремтіння.

Коли тремор - сигнал бігти до лікаря

При тривожних розладах може посилюватися тремтіння. Причому воно може бути в спокійному стані, але при хвилюванні - посилюється. А при нормалізації емоційного фону, психотерапії та прийомі заспокійливих - тремор зменшується або зникає.

Порушені функції щитовидної залози. Так, у разі тиреотоксикозу, крім тремтіння ви будете відчувати слабкість, тривожність, прискорене серцебиття, задишку, порушення сну.

Есенціальний тремор. Тремтіння при триманні руки в певному положенні або при виконанні руху. Часто має спадковий характер. Після прийому алкоголю зменшується, але не означає, що так можна вилікувати тремор. Захворювання небезпечне лише умовно, адже даних про те, що воно якось впливає на тривалість життя - немає. Єдине - тремор може вносити незручності в щоденні ритуали - споживання їжі, одягання і так далі.

Хвороба Паркінсона. Ця недуга розвивається, як правило, у людей старшого віку. Причому тремтіння посилюється в спокійному стані. Крім тремтіння спостерігаються також сповільненість рухів, бідність міміки, човгання під час ходьби, часті падіння.

Коливання рівня глюкози та інсуліну. В таких випадках тремор буде виникати при голоді або навпаки після їжі.

Тремтіння також може бути викликано алкогольною абстиненцією, отруєнням важкими металами, ураженням мозочка, спадковими та нейродегенеративними захворюваннями (наприклад, хворобою Вільсона-Коновалова).

Раніше ми писали про корисні звички, які насправді можуть нашкодити.

Також повідомлялося, що вода з супермаркетів може бути небезпечною. Фахівці розповіли, яка саме.