Вода з супермаркетів може бути небезпечною: яка саме

Вода з магазину може нести загрозу (фото: pixabay.com)

Лікарі розповіли, яку воду не можна брати з полиць магазинів

Вода з супермаркетів може нести загрозу для організму. Мова йде про бутильовану воду в пластиковій тарі, яка довго простояла на полиці магазину.

Лікар-дієтолог Анжеліка Дюваль назвала таку воду "застійною" і порадила відмовитися від такої покупки, пише zdorovia.com.ua.

Річ у тому, що така вода, що довго стоїть на стенді магазину, під впливом світла стає рідиною, яка не тільки не корисна, але й навіть небезпечна для організму.

Фахівець каже, щоб рідина давала оздоровчий ефект, вона повинна бути проточною і свіжою.

"Вода повинна бути текуча, тому краще всього встановлювати фільтри вдома і брати воду звідти з собою", - поділилася лікар.

Вона також порадила пити воду правильно. За раз не можна випивати більше однієї склянки. І вдень кожну годину потрібно робити по кілька ковтків води.

А ось альтернативну рідину - каву, сік, чай, суп - не можна вважати гарними джерелами води для організму. Адже чим чистіша вода, тим швидше вона потрапляє в клітини і тим швидше в них працює.

Крім того, лікувальний ефект має тепла вода, яка вживається за 15-20 хвилин до їжі, а також вранці перед сніданком.

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