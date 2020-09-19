Что значит дрожь в руках, и когда нужно немедленно бежать к врачу

Дрожь в руках может быть признаком опасной болезни, которая развивается в вашем организме. Но иногда тремор лишь говорит, что вы устали и волнуетесь. Важно правильно понимать свое тело и не делать поспешных выводов. Про какие недуги может свидетельствовать дрожание рук и насколько это опасно - читайте в нашем материале.

Так, одной из болезней, с которой ассоциируются дрожащие руки, является болезнь Паркинсона, пишет 24 канал.

Когда дрожание рук безопасно

Такое может произойти с каждым, и называется это состояние - физиологический тремор. Врачи говорят, что такое состояние - норма. Обычно случается при фиксации рук в определенной позиции, к примеру, если долго держать руки на весу вытянутыми. Либо же вы переохладились, устали и так далее.

Усталость и недосыпание могут вызывать тремор.

Также дрожать руки могут из-за кофе - медики советуют не более 300 мг вещества (кофеина) в день.

Тревожность и стресс тоже могут стать причиной тремора.

Лекарственные препараты могут вызывать дрожь в руках. К таким относятся гормоны щитовидной железы, литий, антидепрессанты. Также прием наркотических вещества - амфетамина и кокаина может вызывать дрожь.

Когда тремор - сигнал бежать к врачу

При тревожных расстройствах может усиливаться дрожь. Причем она может быть в спокойном состоянии, но при волнении - усиливается. А при нормализации эмоционального фона, психотерапии и приеме успокоительных - тремор уменьшается или исчезает.

Нарушены функции щитовидной железы. Так, в случае тиреотоксикоза, помимо дрожания вы будете чувствовать слабость, тревожность, учащенное сердцебиение, одышку, нарушение сна.

Эссенциальный тремор. Дрожь при держании руки в определенном положении или при выполнении движения. Часто имеет наследственный характер. После приема алкоголя уменьшается, но не означает, что так можно вылечить тремор. Заболевание опасно лишь условно, ведь данных о том, что оно как-либо влияет на длительность жизни - нет. Единственное - тремор может вносить неудобства в ежедневные ритуалы - потребление пищи, одевание и так далее.

Болезнь Паркинсона. Этот недуг развивается, как правило, у людей старшего возраста. Причем дрожь усиливается в спокойном состоянии. Кроме дрожания наблюдаются также замедленность движений, бедность мимики, шаркающая походка во время ходьбы, частые падения.

Колебания уровня глюкозы и инсулина. В таких случаях тремор будет возникать при голоде или наоборот после еды.

Дрожь также может быть вызвана алкогольной абстиненцией, отравлением тяжелыми металлами, поражением мозжечка, наследственными и нейродегенеративними заболеваниями (например, болезнью Вильсона-Коновалова).

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