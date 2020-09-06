Названі корисні звички, які насправді можуть нашкодити

Названі шкідливі корисні звички (фото: pixabay)

Фахівці назвали хороші звички, якими не варто зловживати

Лікарі кажуть, що корисні звички - це чудово, але все має бути в міру. Деякі з ритуалів, яких ми дотримуємося кожен день, насправді можуть бути шкідливими.

В список шкідливих корисних звичок входить сон, догляд за зубами, фізична активність і навіть один з принципів правильного харчування. Про це пише changeua.com.

Надто уважно чистити зуби

Що стосується догляду за ротовою порожниною - тут також потрібна міра. Мова йде про занадто жорсткі щітки і зайве полірування зубів. Звичка занадто морочитися з чищенням зубів може відправити вас в кабінет до стоматолога.

Надлишок сну

Нормальною тривалістю сну для дорослої людини є 7-8 годин щодня. Але багато людей при шаленому ритмі життя вирішують компенсувати недосип на вихідних. Через це збиваються біоритми, і замість бадьорості, ви відчуваєте розбитість.

Клітковина в раціоні

Це дуже корисна звичка для правильного харчування. Але при споживанні великої кількості клітковини важливо пам'ятати про підтримку водного балансу. Лише за такої умови клітковина буде працювати на вас і вашу травну систему.

Фізична активність

Безперечно, регулярні фізичні навантаження необхідні кожному для підтримки тонусу. Однак навіть спортзал не варто відвідувати кожен день, адже м'язи потребують відпочинку і часу на відновлення.

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