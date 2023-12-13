"Вынуждена снять свою кандидатуру". Одна из претенденток на участие в Евровидении 2024 выбыла из конкурса

Одна из участниц лонглиста Нацотбора на Евровидении 2024 сняла свою кандидатуру и не будет бороться за джокер-место в финале.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Суспільного".
13 декабря "Суспільне" официально опубликовали песни участников, которые будут соревноваться за 11 место в финале Отбора. В этом списке не было Юлії Белей
"Отметим, что Julia Belei, одна из участниц лонглиста Национального отбора на Евровидение-2024, сняла свою кандидатуру с голосования за 11-го участника финала из-за личных обстоятельств, которые делают невозможным ее дальнейшее участие в отборе", - заявили на "Суспільному".
Julia Belei тоже не поделилась деталями. В своем блоге она сообщила, что ее конкурсный трек слушатели все-таки услышат в 2024 году.
Добавим, что Julia Belei родом из Львова. Свою карьеру она начала в 2010 году как участница девичьей группы Mirami, она стала популярной после выхода песни "Сексуальная". Сейчас Юлия за границей дает благотворительные концерты и участвует в проектах, посвященных Украине.
Напомним, что на днях у "Дія" начнется голосование за "джокера". Украинцы смогут проголосовать за своего фаворита.
Ранее мы уже сообщали о том, что в десятку финалистов нацотбора вошли:
Раньше мы писали о том, кто стал победителем на Детском Евровидении.
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