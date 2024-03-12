RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сможет бегать на протезе. Львовские медики осуществили мечту раненого воина

Во Львове медики установили особый протез воину (фото: Центр "Незламні")
Автор: Василина Копытко

Во Львове медики установили спортивный протез 25-летнему Геннадию Тамулевичу - защитнику, который потерял ногу в апреле 2022 года. Воину изготовили индивидуальный культеприемник, к которому пристроили специальное активное колено и стопу. Теперь мечта Геннадия снова бегать - сбылась.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра "Незламні" в Facebook.

История военного

Геннадий родом из Луганской области. Когда в 2014 году российские войска оккупировали его родной Первомайск, он, будучи подростком, решил стать кадровым военным. После школы Геннадий поступил в Одесскую военную академию.

В первые недели полномасштабного вторжения России Тамулевич защищал Киев. Далее его подразделение переместили на харьковское направление, затем - на запорожское. Там воин получил ранения в апреле 2022 года.

Тогда группа наших бойцов в одном из населенных пунктов попала в засаду россиян. В ногу Геннадия попали вражеские пули.

Геннадий снова сможет бегать (фото: Центр "Незламні")

С протезом Геннадий вернулся на фронт

Раненого воина срочно доставили в запорожскую больницу. Там медики боролись за ногу военного: две вражеских пули просто разбили ему коленный сустав и бедро. Конечность пришлось ампутировать.

Геннадий прошел долгий путь лечения в Днепре, Виннице, Львове и даже Германии, где ему установили первый протез. С ним он вернулся в Украину и снова пошел на фронт.

Для Геннадия изготовили индивидуальный протез (фото: Центр "Незламні")

Воин мечтал снова бегать

До ранения Геннадий бегал часто и много, поэтому он мечтал снова иметь такую возможность. Эксперты Центра "Незламні" изготовили для воина еще один индивидуальный культеприемник, к которому пристроили специальное активное колено и беговую стопу. И впервые за полтора года Геннадий пробежал 300 метров.

Приобрести дорогостоящие комплектующие для спортивного протеза медики смогли благодаря совместному проекту Центра и благотворительной платформы dobro.ua - "Протези для Незламних".

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеВрачи