"610 дней мечтал не умереть". История военного, который пережил ад российского плена

Доброволец из Волыни 610 дней провел в российском плену. Все это время он мечтал выжить и вернуться в Украину к жене и троим детям.

Историю военного рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию генерального директора Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Сергея Рыженко в Facebook.

История бывшего пленника

Николаю 50 лет, он родом из Волынской области. На войну пошел добровольцем. Под Красным Лиманом после боя попал в российский плен.

"Увидел собственными глазами настоящие российские бараки, в которых находилось до тысячи человек в одном помещении. Камеры, где не было глотка свежего воздуха, где ели стоя. Каша, хлеб и кусочек сельди привели к дистрофии, похудел на 35 кг", - рассказывает врач историю Николая.

Бывший пленник признается, что он по 16 часов в сутки стоял и умолял Господа дать возможность вернуться домой. Ежедневно его мучил страх за троих детишек, семью и Украину. По словам Николая, 610 дней находясь в плену, он мечта выжить.

Николай прошел 5 российских лагерей

"Пять российских лагерей, подобных концентрационным, о которых читал в книгах, прошел Николай. От долгого стояния наступила атрофия нижних конечностей. Когда падал на пол, то получал резиновой палкой по ребрам", - говорит Рыженко.

Он добавляет, что в плену Николая мучили страхи, что семью, мир и Украину уже никогда не увидит. В эти минуты ему очень хотелось умереть.

В плену над нашими военными издевались зомбированные и жестокие надзиратели, которые заставляли их учить российские стихи.

"Николай признался, что сегодня впервые улыбнулся, ожидая семью в больнице Мечникова, испытывая теплые чувства по всему телу. Говорит: у каждого свое счастье. Николай сегодня дарит свою душу без остатка", - рассказывает врач.

На пост Рыженко отреагировало много украинцев, которые в комментариях благодарят Николая за защиту Украины и желают быстро восстановить свое здоровье.