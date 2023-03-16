Морщины начнут исчезать: приготовьте омолаживающую маску всего из двух ингредиентов

Как убрать морщины по бабушкиному рецепту?

Вы можете сделать домашнюю маску от морщин своими руками из семян льна.

Семена льна удивительно эффективны в борьбе с морщинами, появляющимися на лице и шее. Чтобы получить отличные результаты с помощью этой омолаживающей маски, наносите ее регулярно два раза в день в течение как минимум 12 дней.

Лен - относится к семейству Linaceae, он известен своими текстильными волокнами и особенно питательными семенами масличных культур. Это естественный источник витамина Е, калия, магния и жирных кислот Омега-3, необходимых элементов для регенерации кожи и тела.

Неслучайно семена льна также рекомендуются в нашем рационе. Диетологи часто включают их в питание, так как некоторые исследования показали, что употребление горсти в день может способствовать регулированию артериального давления и предотвращению возникновения цереброваскулярных патологий.

Семена льна также обладают дезинтоксикационными и успокаивающими свойствами. Богатые фитоэстрогенами, они в значительной степени способствуют здоровью кожи и способны уменьшать признаки старения, появляющиеся на лице. Эстроген играет решающую роль в увеличении выработки коллагена, который разглаживает морщины и сохраняет кожу молодой и мягкой.

Благодаря маске из льняного семени ваше лицо обретет молодой вид. Покупайте цельные семена льна, которые вы можете перемалывать каждые три дня.

Чтобы обеспечить их эффективность, они должны быть свежими.

Храните ингредиенты в прохладном, темном, сухом месте вдали от любых источников тепла.

Как сделать маску из семян льна

В миску добавьте столовую ложку семян льна, затем залейте 85 мл горячей воды. Смешайте все вместе и накройте миску кухонным полотенцем.

Дайте постоять до вечера. Для ухода за кожей вы будете использовать только воду, впитавшую в себя все полезные свойства семян льна. Теперь ваша маска готова. Специалисты советуют готовить эту маску утром и использовать вечером перед сном или после пробуждения.

Нанесите его на лицо и шею с помощью ватного тампона. Будьте осторожны, чтобы избежать прямого контакта с глазами. Дайте воде высохнуть на коже, затем повторите это не менее 5 раз. После пятого применения увлажните лицо увлажняющим кремом и не наносите потом макияж.

Эта маска для лица имеет много преимуществ. Семена льна способны увлажнять кожу, отшелушивать эпидермис, заметно сокращать морщины и предотвращать появление прыщей.