Укрепляйте эту часть тела, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь

Сильные бедра - залог активной и здоровой жизни. Исследования свидетельствуют, что укрепление мышц бедра не только улучшает физическую выносливость, но снижает риск травм и способствует долгой жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу американского врача Кунала Суда.

Что стоит знать

По словам врача, многие факторы влияют на продолжительность жизни. Некоторые из них находятся вне нашего контроля, например генетика, болезни и травмы.

Однако люди могут корректировать и другие вещи, такие как свой рацион и частоту прохождения медицинских осмотров. Тренировки также играют важную роль, поскольку регулярная физическая активность помогает оставаться активными и здоровыми.

Поэтому стоит тренироваться по крайней мере 150 минут в неделю. Но сосредоточение упражнений на определенной части тела также может быть полезным.

Доктор Суд объяснил, что квадрицепсы - большие мышцы на передней части бедра могут повлиять на продолжительность вашей жизни .

"Секрет долгой жизни может быть в ваших бедрах. Недавние исследования показывают, что сила скелетных мышц, особенно квадрицепсов, является сильным показателем общего здоровья и долголетия", - добавил он.

Исследования показывают, что большая сила верхней и нижней части тела может уменьшить риск смерти, независимо от возраста.

Чтобы улучшить силу бедер, доктор порекомендовал три упражнения - приседания, выпады и тренировки с сопротивлением. Они помогут укрепить ноги и увеличить вашу жизнь на годы.

Что еще влияет на продолжительность жизни

Качественное питание

Ешьте больше овощей и фруктов (разноцветных, для полного спектра микроэлементов). Избегайте сахара, трансжиров и переработанной пищи.

Белок важен для мышц, особенно с возрастом. Он содержится в бобовых, яйцах и молочных продуктах.

Также не забывайте пить достаточно воды в день.

Сон

Стоит спать 7-9 часов в сутки, в одно и то же время. Плохой сон влияет на иммунитет, метаболизм и мозг.

Отказ от вредных привычек

Не курите, минимизируйте алкоголь или полностью от него откажитесь.

Кроме того, общение может продлевать жизнь. Одиночество имеет серьезное влияние на здоровье, особенно в пожилом возрасте.