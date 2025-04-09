Укрепляйте эту часть тела, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь
Сильные бедра - залог активной и здоровой жизни. Исследования свидетельствуют, что укрепление мышц бедра не только улучшает физическую выносливость, но снижает риск травм и способствует долгой жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу американского врача Кунала Суда.
Что стоит знать
По словам врача, многие факторы влияют на продолжительность жизни. Некоторые из них находятся вне нашего контроля, например генетика, болезни и травмы.
Однако люди могут корректировать и другие вещи, такие как свой рацион и частоту прохождения медицинских осмотров. Тренировки также играют важную роль, поскольку регулярная физическая активность помогает оставаться активными и здоровыми.
Поэтому стоит тренироваться по крайней мере 150 минут в неделю. Но сосредоточение упражнений на определенной части тела также может быть полезным.
Доктор Суд объяснил, что квадрицепсы - большие мышцы на передней части бедра могут повлиять на продолжительность вашей жизни.
"Секрет долгой жизни может быть в ваших бедрах. Недавние исследования показывают, что сила скелетных мышц, особенно квадрицепсов, является сильным показателем общего здоровья и долголетия", - добавил он.
Исследования показывают, что большая сила верхней и нижней части тела может уменьшить риск смерти, независимо от возраста.
Чтобы улучшить силу бедер, доктор порекомендовал три упражнения - приседания, выпады и тренировки с сопротивлением. Они помогут укрепить ноги и увеличить вашу жизнь на годы.
Что еще влияет на продолжительность жизни
Качественное питание
Ешьте больше овощей и фруктов (разноцветных, для полного спектра микроэлементов). Избегайте сахара, трансжиров и переработанной пищи.
Белок важен для мышц, особенно с возрастом. Он содержится в бобовых, яйцах и молочных продуктах.
Также не забывайте пить достаточно воды в день.
Сон
Стоит спать 7-9 часов в сутки, в одно и то же время. Плохой сон влияет на иммунитет, метаболизм и мозг.
Отказ от вредных привычек
Не курите, минимизируйте алкоголь или полностью от него откажитесь.
Кроме того, общение может продлевать жизнь. Одиночество имеет серьезное влияние на здоровье, особенно в пожилом возрасте.
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