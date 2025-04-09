Зміцнюйте цю частину тіла, щоб прожити довге та здорове життя

Сильні стегна - запорука активного та здорового життя. Дослідження свідчать, що зміцнення м’язів стегна не лише покращує фізичну витривалість, а й знижує ризик травм та сприяє довгому життю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку американського лікаря Кунала Суда.

Що варто знати

За словами лікаря, багато факторів впливають на тривалість життя. Деякі з них знаходяться поза нашим контролем, як-от генетика, хвороби та травми.

Однак люди можуть коригувати й інші речі, як-от свій раціон і частоту проходження медичних оглядів. Тренування також відіграють важливу роль, оскільки регулярна фізична активність допомагає залишатися активними та здоровими.

Тому варто тренуватися принаймні 150 хвилин на тиждень. Але зосередження вправ на певній частині тіла також може бути корисним.

Доктор Суд пояснив, що квадрицепси - великі м'язи на передній частині стегна можуть вплинути на тривалість вашого життя .

"Секрет довгого життя може бути у ваших стегнах. Нещодавні дослідження показують, що сила скелетних м'язів, особливо квадрицепсів, є сильним показником загального здоров'я та довголіття", - додав він.

Дослідження показують, що більша сила верхньої та нижньої частини тіла може зменшити ризик смерті, незалежно від віку.

Щоб покращити силу стегон, доктор порекомендував три вправи - присідання, випади та тренування з опором. Вони допоможуть зміцнити ноги та збільшити ваше життя на роки.

Що ще впливає на тривалість життя

Якісне харчування

Їжте більше овочів і фруктів (різнокольорових, для повного спектру мікроелементів). Уникайте цукру, трансжирів і переробленої їжі.

Білок важливий для м’язів, особливо з віком. Він міститься у бобових, яйцях та молочних продуктах.

Також не забувайте пити достатньо води на день.

Сон

Варто спати 7-9 годин на добу, в один і той самий час. Поганий сон впливає на імунітет, метаболізм і мозок.

Відмова від шкідливих звичок

Не паліть, мінімізуйте алкоголь або повністю від нього відмовтесь.

Окрім того, спілкування може продовжувати життя. Самотність має серйозний вплив на здоров’я, особливо у літньому віці.