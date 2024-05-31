Смыть грязь и микробы: нужно ли стирать новые вещи после покупки

Казалось бы, если вы приобретаете новую одежду, или на секонд-хендах, где она проходит дезинфекцию, то вещи абсолютно чистые и предварительно стирать их не нужно. Однако есть определенные ситуации, в которых необходима дополнительная обработка.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Southern Living .

Можно ли заболеть из-за новой одежды

Джами Л. Миллер, медицинский директор дерматологической клиники Vanderbilt Health One Hundred Oaks отмечает, что заболеть от новой одежды или постельного белья можно крайне редко.

Даже после того, как одежду в розничном магазине примерял другой человек, риск получить инфекционное заболевание невероятно мал, и по сути отсутствует, если одежда новая.

Но даже в этом случае эксперты указывают, что есть множество причин для того, чтобы бросить свои новые покупки в стиральную машину.

Почему стоит стирать одежду перед ношением

Незакрепленный краситель испортит другую одежду

В первую очередь незакрепленные красители могут испортить остальную одежду. Карен К. Леонас, профессор текстильных наук в Университете штата Северная Каролина, отмечает, что при производстве одежды красители не всегда сразу "впитываются" в ткань.

Так что если краситель остается на поверхности и одежду надевают поверх или под другие вещи (например, шелковая блузка под пиджаком и т.д.), он может перейти на их ткань, необратимо окрасив.

К тому же стирать новую одежду тоже надо осторожно: те же "свободные" красители на новой красной рубашке, например, могут превратить вашу старую любимую белую блузку в розовую.

Аллергия на краситель

Есть также вопросы относительно химических веществ, которые используются в процессе производства одежды.

По словам экспертов, чаще это касается синтетических волокон, таких как полиэстер и нейлон, но даже на натуральные волокна может быть нанесена краска.

Предполагают, что люди с чувствительной кожей или люди, обладающие специфическими аллергиями, вероятно, могут страдать от незакрепленных красителей и химических веществ.

Поэтому контакт невыстиранной одежды с кожей может вызвать сыпь, сухость, зуд и другие виды неприятных реакций.

Микробы при хранении одежды

Одежда проходит длинную и сложную цепь снабжения, где компоненты одежды поступают из многих источников, а конечное изделие проходит через многие руки, что может привести к попаданию различных бактерий, грибков, грязи и насекомых.

Нужно ли стирать новую одежду (иллюстрация: Freepik)

Иногда импортируемая одежда может провести длительное время в транспортных контейнерах. Это может привести к неприятным последствиям, например, на одежде может появиться плесень, особенно в жаркую, влажную погоду.

Несмотря на то, что магазины-заказчики могут проводить обработку одежды, чтобы уничтожить не только микробы, но и любые сомнения, стоит всего лишь отправить в стирку новые вещи.

Бактерии и заболевания предыдущих покупателей

Однако, пожалуй, самое неприятное - это человеческие бактерии, которые могут пристать к, казалось бы, новой одежде.

Невозможно знать, кто примерил одежду до того, как вы его купили, поэтому не можете знать о микробах на его коже, носе, рту.

Как указывает Джами Л. Миллер, результаты исследования бактерий и вирусов, которые остаются на одежде после того, как его примеряли, обнаруживали, что чаще всего остаются фекальные бактерии и назальные вирусы.

Вши, чесотка и даже постельные клопы также могут жить на одежде несколько дней. Хотя одежду в магазине могут обрабатывать паром, лучший вариант, чтобы предотвратить проблемы - постирать новые вещи.