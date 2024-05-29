Не забывайте об этом при стирке: 5 советов, чтобы одежда не села

Усадка одежды в стиральной машине является очень распространенной проблемой. Казалось бы, ничего не предвещает неприятного, вы постирали или просушили вещь, как и другую одежду - и вещь внезапно "села". Однако, чтобы предотвратить усадку одежды, всегда следует придерживаться определенных рекомендаций.

О том, что поможет предотвратить растяжение одежды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Southern Living .

Почему одежда "садится"

Усадка может произойти на любом этапе процесса стирки. Стиральная и сушильная машины оказывают температурное воздействие на одежду, что приводит к деформации и усадке.

Как отмечает представитель компании-производителя стиральных машин Whirlpol, Морган ЛаЛонд, одежда может садиться по разным причинам, но зачастую из-за высокой температуры.

Кроме этого, волокна многих тканей, особенно деликатных или таких материалов, как хлопок, лен или шерсть, могут стягиваться вместе при неправильной стирке - что приводит к усадке вещей.

Как предотвратить усадку одежды

Чтобы одежда не стягивалась, необходимо помнить о нескольких обязательных шагах.

Проверьте этикетку

Самым важным шагом во избежание усадки одежды во время стирки является проверка этикетки на ваших вещах.

Этикетка содержит информацию о том, как следует стирать и сушить одежду, в частности, рекомендации по типу стирки и материалы, на которые следует обратить внимание.

Наряду с инструкциями по циклам и температурам, этикетка может также содержать информацию о том, склонна ли одежда к усадке.

На некоторых предметах одежды на бирке может быть даже указано, что они "предварительно уменьшены", что означает, что в дальнейшем усадка может быть меньше.

Кроме того, если на этикетке указано "только сухая чистка", вашу одежду, вероятно, вообще нельзя стирать в стиральной машине или использовать сушилку после стирки.

Тщательно выбирайте цикл стирки

Температура воды и выбираемый режим имеют решающее значение для размера вашей одежды - и не только.

Тщательно выбирайте режим стирки (иллюстрация: Freepik)

Во избежание усадки избегайте особо горячих и агрессивных режимов. Для большей защиты положите особенно деликатные вещи в мешки для одежды, которые могут служить своеобразным барьером.

Общей рекомендацией экспертов является отдавать предпочтение холодным и деликатным режимам. Холодный цикл стирки, по словам Морган ЛаЛонг - лучший способ предотвратить усадку.

Ведь большинство тканей гораздо более подвержены усадке под влиянием высоких температур.

Используйте соответствующие настройки сушилки

Когда приходит время переложить одежду из стиральной машины в сушилку, эксперты отмечают, что применяются аналогичные правила по использованию более мягких температур и циклов.

Настройка сушки в барабанном режиме или на воздухе - это лучший вариант для того, чтобы вся одежда прошла через сушильную машину без изменений.

Не пересушивайте одежду в сушилке или на батарее

Специалисты предупреждают, что пересушивание также может привести к усадке. Поэтому старайтесь использовать более короткие интервалы.

Вместо того чтобы ставить таймер или оставлять одежду на батарее на несколько дней и надеяться на лучшее, сушите одежду меньшее количество времени при высокой температуре.

Не пересушивайте одежду (иллюстрация: Freepik)

А после каждого более короткого цикла сушки в устройстве проверяйте оставшийся на одежде уровень влаги и так до тех пор, пока все не высохнет.

Сушите естественным способом

Если сушилка вызывала усадку одежды много раз, выберите сушку одежды на воздухе. Такой вариант - это естественная альтернатива, что предотвращает усадку, которая могла произойти в сушилке.

Эксперты отмечают, что вещи все равно могут "сесть", если их неправильно постирать, однако сушка на воздухе - самый лучший и безопасный метод.