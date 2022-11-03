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"Изменилось восприятие": Жадан рассказал, как не заметил прилет ракеты за окном

Сергей Жадан рассказал о прилете ракеты (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Известный украинский поэт, писатель, волонтер и лидер группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан рассказал о случае, который произошел с ним недавно. Артист признался, что не заметил прилет ракеты возле своего дома.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По его словам, во время войны у него сильно изменилось восприятие мира. В частности, из-за постоянных обстрелов российских военных люди начали совсем по другому воспринимать все, что происходит.

Также он поделился фотографией задымленного города и вспомнил, как пропустил прилет вражеской ракеты неподалеку, потому что слушал музыку. Жадан решил, что звук прилета - это музыкальный эффект группы Pink Floyd.

"Слушаем вчера Пинк Флойд. Вдруг становится много низких. "Какие у них интересные звуковые эффекты в 70-х были", - говорю. Потом доходит, что это был прилет. Внутренне напрягаешься на каждый резкий уличный возглас и не замечаешь дыма за окном", - написал Сергей.

Сергей Жадан рассказал, как не заметил прилет ракеты поблизости (instagram.com/serhiy_zhadan)

Также музыкант призвал, чтобы украинцы берегли себя в столь сложное время.

Жадан не уточнил, в каком городе находился в этот момент, но после 24 февраля он продолжает проживать в Харькове, который обстреливают российские оккупанты.

Ранее мы сообщали, что в Милане отменили концерт группы Жадана из-за сбора для защитников Украины.

Также мы писали, что Жадана выдвигали на получение Нобелевской премии по литературе.

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