"Соромно й противно": у Мілані скасували концерт гурту Жадана через збір для захисників України
Сергій Жадан повідомив, що концерт його групи був скасований в Мілані в Італії через рішення адміністрації закладу, де мало відбутися шоу. Так, приймаюча сторона відмовила музикантам, оскільки кошти з продажу квитків артисти направляють на допомогу захисникам України.
Про це 31 серпня розповів знаменитий поет і письменник, рокер і волонтер у своєму Facebook.
Гурт з Харкова "Жадан і Собаки" вирушила в благодійний тур містами Європи, щоб порадувати шанувальників лайвами та зібрати кошти на потреби воїнів добровольчого батальйону "Хартія".
Музиканти запланували виступи в Польщі, Німеччині, Чехії, Литві, Латвії, Естонії, Словаччині, Австрії.
А ось з концертом в Італії, як виявилося, раптово вийшла накладка з вини власників концерт-залу. Так, в Мілані адміністрація "Slaughter Club" відмовилася влаштовувати виступ українських рокерів.
Жадан виклав скрін листування в чаті з керівництвом закладу, в якому вони так пояснюють своє рішення скасувати шоу - мовляв, в країні заборонено робити концерти і проводити збори "грошей для війни". Саме так був сформульований міланськими менеджерами збір коштів для допомоги воїнам, які захищають батьківщину від російських окупаційних військ і відбивають навалу загарбників.
Коли Жадан уточнив, що взагалі-то йдеться про придбання не зброї, а машин, на рішення приймаючої сторони це ніяк не відбилося.
У Мілані скасували концерт гурту "Жадан і Собаки" через збір коштів на допомогу українським захисникам (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)
"Чому, власне, ми скасували концерт у Мілані? Тому що частина європейців далі граються в пацифізм та подвійні стандарти й щиро вважають, що захищаючи свої життя й свою країну, українці порушують якісь їхні уявлення про мир і гармонію. А ті, хто намагається підтримати своїх співвітчизників у боротьбі з гвалтівниками та мародерами, є фашистами та екстремістами.
Чесно, кажучи, соромно й противно. Доки українці тримають каркас вільної Європи, європейці ліниво тусять, намагаючись не лізти в політику. Схоже, ХХ століття не всіх навчило відповідальності", - висловився Жадан про таку ситуацію.
Користувачі Мережі поділяють обурення поета і музиканта в коментарях до публікації, емоційно висловлюючись про такі "подвійні стандарти".
Раніше повідомлялося, що гурт ТНМК обікрали у Німеччині під час їхнього благодійного туру - у музикантів забрали навіть документи.
Нагадаємо, перед цим ми писали, які українські артисти проміняли шоу-бізнес на службу у ЗСУ.