"Соромно й противно": у Мілані скасували концерт гурту Жадана через збір для захисників України

Сергій Жадан повідомив, що концерт його групи був скасований в Мілані в Італії через рішення адміністрації закладу, де мало відбутися шоу. Так, приймаюча сторона відмовила музикантам, оскільки кошти з продажу квитків артисти направляють на допомогу захисникам України.

Про це 31 серпня розповів знаменитий поет і письменник, рокер і волонтер у своєму Facebook .

Гурт з Харкова "Жадан і Собаки" вирушила в благодійний тур містами Європи, щоб порадувати шанувальників лайвами та зібрати кошти на потреби воїнів добровольчого батальйону "Хартія".

Музиканти запланували виступи в Польщі, Німеччині, Чехії, Литві, Латвії, Естонії, Словаччині, Австрії.

А ось з концертом в Італії, як виявилося, раптово вийшла накладка з вини власників концерт-залу. Так, в Мілані адміністрація "Slaughter Club" відмовилася влаштовувати виступ українських рокерів.

Жадан виклав скрін листування в чаті з керівництвом закладу, в якому вони так пояснюють своє рішення скасувати шоу - мовляв, в країні заборонено робити концерти і проводити збори "грошей для війни". Саме так був сформульований міланськими менеджерами збір коштів для допомоги воїнам, які захищають батьківщину від російських окупаційних військ і відбивають навалу загарбників.

Коли Жадан уточнив, що взагалі-то йдеться про придбання не зброї, а машин, на рішення приймаючої сторони це ніяк не відбилося.

У Мілані скасували концерт гурту "Жадан і Собаки" через збір коштів на допомогу українським захисникам (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

"Чому, власне, ми скасували концерт у Мілані? Тому що частина європейців далі граються в пацифізм та подвійні стандарти й щиро вважають, що захищаючи свої життя й свою країну, українці порушують якісь їхні уявлення про мир і гармонію. А ті, хто намагається підтримати своїх співвітчизників у боротьбі з гвалтівниками та мародерами, є фашистами та екстремістами.

Чесно, кажучи, соромно й противно. Доки українці тримають каркас вільної Європи, європейці ліниво тусять, намагаючись не лізти в політику. Схоже, ХХ століття не всіх навчило відповідальності", - висловився Жадан про таку ситуацію.

Користувачі Мережі поділяють обурення поета і музиканта в коментарях до публікації, емоційно висловлюючись про такі "подвійні стандарти".