"Змінилося сприйняття": Жадан розповів, як не помітив приліт ракети за вікном

За його словами, під час війни у нього дуже змінилося сприйняття світу. Зокрема, через постійні обстріли російських військових люди почали зовсім по іншому сприймати все, що навколо відбувається..

Також він поділився світлиною задимленого міста та згадав, як пропустив приліт ворожої ракети неподалік, бо слухав музику. Жадан вирішив, що звук прильоту - це музичний ефект гурту Pink Floyd.

"Слухаємо вчора Пінк Флойд. Раптом стає багато низьких. "Які в них цікаві звукові ефекти в 70-х були", - кажу. Потім доходить, що це був приліт. Внутрішньо напружуєшся на кожен різкий вуличний вигук і не помічаєш диму за вікном", - написав Сергій.

Сергій Жадан розповів, як не помітив приліт ракети поблизу (instagram.com/serhiy_zhadan)

Також музикант закликав, щоб українці берегли себе у такий складний час.

Жадан не уточнив, у якому місті перебував у цей момент, але після 24 лютого він і далі живе в Харкові, який обстрілюють російські окупанти.

