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Изменения у YouTube. Какие видео теперь не покажут украинцам

Новина українською →
Четверг 17 августа 2023 17:28
Изменения у YouTube. Какие видео теперь не покажут украинцам YouTube ввел изменения (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

YouTube прекратил показывать рекомендации тем, кто отключил историю просмотров. На главной странице в таком случае - только строка поиска и строка меню.

Что это значит для украинских пользователей и как изменить настройки для видео - читайте дальше в материале Styler.

Какие изменения внедрил YouTube

YouTube объявил, что предоставит пользователям возможность скрывать рекомендации в сервисе, 8 августа. Это можно сделать, отключив сохранение истории просмотров в параметрах аккаунта (в разделе "История").

Если вы отключаете эту опцию, то у вас "нет значительной предварительной истории просмотров". Поэтому YouTube, грубо говоря, не знает, какие у вас интересы и что вам показывать. Соответственно, привычной ленты с рекомендуемыми видео не будет.

В YouTube говорят, что запустили эту опцию для того, чтобы сделать сервис более удобным для тех, кто предпочитает искать ролики, а не просматривать рекомендации.

На самом деле, не все пользователи довольны этим нововведением, поскольку теперь, чтобы получить рекомендации, необходимо обязательно включить историю просмотров.

Изменения у YouTube. Какие видео теперь не покажут украинцам

Скриншот

Как эти нововведения могут повлиять на украинцев?

Один из "плюсов" отключенной истории просмотров заключается в том, что теперь на главной странице YouTube вам не будут показываться "рекомендованные" российские видео. А они иногда почему-то до сих пор выныривают в украинском YouTube-сегменте.

Также, опять-таки, теоретически, вы можете избавиться от российских видео в рекомендациях, "обнулив" историю просмотров. То есть, если вы ненароком однажды посмотрели интервью Дудя, то после очищения истории российский либерал и его коллеги вам если и не совсем не попадаются, то будут реже в рекомендациях.

Поскольку "благодаря личной истории просмотров на YouTube вы можете легко находить недавно просмотренные видео, а также получать лучшие рекомендации на YouTube и в других продуктах Google".

Изменения у YouTube. Какие видео теперь не покажут украинцам

Скриншот

Как посмотреть историю просмотра

  • войдите в аккаунт Google

  • откройте страницу myactivity.google.com

  • нажмите "История YouTube"

  • чтобы увидеть просмотренные видео, нажмите "Управление историей"

Как удалить историю просмотра

  • войдите в аккаунт Google

  • откройте страницу myactivity.google.com

  • нажмите "История YouTube"

  • нажмите "Управление историей"

  • нажмите "Удалить", чтобы выбрать период, за который вы хотите удалить видео

Когда вы полностью или частично удалите историю просмотра, YouTube не будет создавать вам рекомендации на основе этого контента в будущем.

Как включить или отключить историю просмотра

  • войдите в аккаунт Google

  • откройте страницу myactivity.google.com

  • нажмите "История YouTube"

  • нажмите кнопку "Включить" или "Выключить".

Как удалять историю YouTube автоматически

  • войдите в аккаунт Google

  • откройте страницу myactivity.google.com

  • нажмите "История YouTube"

  • нажмите "Управление историей"

  • нажмите "Автоматическое удаление"

  • выберите нужный диапазон времени, а затем нажмите "Далее"

  • После завершения нажмите кнопку "Подтвердить".

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