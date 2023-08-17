ua en ru
Чт, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зміни в YouTube. Які відео тепер не покажуть українцям

Новость на русском →
Четвер 17 серпня 2023 17:28
Зміни в YouTube. Які відео тепер не покажуть українцям YouTube запровадив зміни (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

YouTube перестав показувати рекомендації тим, хто відключив історію переглядів. На головній сторінці у такому випадку - лише рядок пошуку і рядок меню.

Що це значить для українських користувачів і як змінити налаштування для відео - читайте далі у матеріалі Styler.

Які зміни впровадив YouTube

YouTube оголосив, що надасть користувачам можливість приховувати рекомендації в сервісі, 8 серпня. Це можна зробити, відключивши збереження історії переглядів у параметрах облікового запису (в розділі "Історія").

Якщо ви відключаєте цю опцію, то у вас "немає значної попередньої історії переглядів". Тому YouTube, грубо кажучи, не знає, які у вас інтереси й що вам показувати. Відповідно, звичної стрічки із рекомендованими відео не буде.

У YouTube кажуть, що запустили цю опцію для того, щоб зробити сервіс зручнішим для тих, хто воліє шукати ролики, а не переглядати рекомендації.

Насправді не всі юзери задоволені цим нововведенням, оскільки тепер, щоб отримати рекомендації, потрібно обов'язково включити історію переглядів.

Зміни в YouTube. Які відео тепер не покажуть українцям

Скриншот

Як ці нововведення можуть вплинути на українців?

Один з "плюсів" відключеної історії переглядів полягає у тому, що тепер на головній сторінці YouTube вам не показуватимуться "рекомендовані" російські відео. А вони час від часу чомусь досі виринають в українському YouTube-сегменті.

Також, знову ж таки, теоретично, ви можете позбутися російських відео у рекомендаціях, "обнуливши" історію переглядів. Тобто, якщо ви ненароком одного разу подивилися інтерв’ю Дудя, то після очищення історії російський ліберал і його колеги вам якщо й не зовсім не попадатимуться, то будуть рідше в рекомендаціях.

Бо "завдяки особистій історії переглядів на YouTube ви можете легко знаходити відео, які нещодавно дивилися, а також отримувати кращі рекомендації на YouTube і в інших продуктах Google".

Зміни в YouTube. Які відео тепер не покажуть українцям

Скриншот

Як подивитись історію перегляду

  • увійдіть в обліковий запис Google

  • відкрийте сторінку myactivity.google.com

  • натисніть "Історія YouTube"

  • щоб побачити переглянуті відео, натисніть "Керувати історією"

Як видалити історію перегляду

  • увійдіть в обліковий запис Google

  • відкрийте сторінку myactivity.google.com

  • натисніть "Історія YouTube"

  • натисніть "Керувати історією"

  • натисніть "Видалити", щоб вибрати період, за який хочете видалити відео

Коли ви повністю або частково видалите історію перегляду, YouTube не створюватиме для вас рекомендації на основі цього контенту в майбутньому.

Як увімкнути або вимкнути історію перегляду

  • увійдіть в обліковий запис Google

  • відкрийте сторінку myactivity.google.com

  • натисніть "Історія YouTube"

  • натисніть "Увімкнути" або "Вимкнути".

Як видаляти історію YouTube автоматично

  • увійдіть в обліковий запис Google

  • відкрийте сторінку myactivity.google.com

  • натисніть "Історія YouTube"

  • натисніть "Керувати історією"

  • натисніть "Автоматичне видалення"

  • виберіть потрібний діапазон часу, а потім натисніть "Далі"

  • завершивши, натисніть "Підтвердити".

Також читайте, в TikTok з'явилася функція, яка може порадувати всіх батьків.

Читайте РБК-Україна в Google News
YouTube меню