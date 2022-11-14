Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака: кому повезет, а на кого свалятся неудачи

Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября расскажет о том, что ждет все знаки Зодиака в этот период в любви, финансах, карьере. Кто из знаков станет успешнее, а кто столкнется с трудностями?

Овен

Овны на неделе будут склонны к тому, чтобы обвинять партнеров и коллег в непрофессионализме. А как только вы обнаружите, что несете убытки, раздражение усилится. Однако к концу недели ситуация может измениться к лучшему

Телец

С понедельника могут поменяться приоритеты, цели, что вызовет внутренний конфликт со старыми установками. Вам нужно заранее подготовиться к серьезным изменениям в жизни. От этого зависит насколько успешно все пройдет

Близнецы

Близнецам стоит на недельке отдохнуть. Не нужно требовать от себя достижения великих целей. Вам придется столкнуться с некоторыми не совсем приятными людьми, чтобы отстоять свои интересы.

Рак

Раки на неделе посвятят решению вопросов, связанных с карьерой, это касается и фрилансеров, и домохозяек. Некоторые получат указание или знак, что им пора выходить в общество. В данном случае только вам решать, каким образом вы окажетесь в выигрышной для себя ситуации.

Лев

Львы захотят вернуться в прошлое, воспоминания о котором будут преследовать вас. Это могут быть ситуации, ошибки, а возможно это будут люди. На этой неделе есть все шансы на то, чтобы что-то исправить. Нужно помнить, что выбор есть всегда.

Дева

Девам придется решать вопросы, связанные с недочетами в договоренностях, однако вы справитесь с этим. Вас отпустит ситуация, которая не давала вам покоя последние месяцы, и вам удастся освободиться от сковывающих вас обязательств. Нужно быть внимательным в бюрократических вопросах.

Весы

Весов ждут бонусы и подарки, причем некоторые из них окажутся весьма существенными. При этом нужно внимательным к людям, так как возможны корыстные намерения. Получая подарки, следует уточнить, не придется ли потом расплачиваться за них.

Скорпион

Скорпионы всю неделю будут находиться в подавленном состоянии, которое может быть вызвано депрессией из-за сложившихся давящих обстоятельств. Не стоит усугублять ситуации и трезвонить по каждому поводу, стоит отойти в сторону на время все обдумать, при этом ни в коем случае не ускорять ход событий.

Стрелец

Все попытки, предпринятые на этой неделе, ничем хорошим не закончатся. Отложить лучше и проекты, связанные с творчеством. Так как на ретроградном Марсе лучше вернуться к прошлым или незаконченным делам.

Козерог

Козерогам появится возможность проявить себя на деловых переговорах, которые могут повлиять на дальнейшее ваше продвижение и денежное состояние. Нужно постараться донести до оппонентов свои мысли так, чтобы у них не осталось сомнений относительно вашей компетентности.

Водолей

Водолеи на время смогут выдохнуть. Вы сможете делать то, что, хотите и не играть по чужим правилам либо освободитесь от каких-то финансовых обязательств. Но о полной свободе говорить рано, поскольку придется разобраться с личными отношениями.

Рыбы

Рыбы будут испытывать всю неделю двойственное состояние и присутствие бывших. Кто-то из прошлого не дает вам покоя. Напишите и разберитесь в ситуации. Вам придется найти тонкую грань между добром и злом.