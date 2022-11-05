Близится год Черного Кролика: что ждет все знаки по восточному гороскопу

По восточному гороскопу 2023 год станет годом Черного Водяного Кролика (или Кота). Этот знак вступит в свои права 22 января и будет царствовать до 9 февраля 2024-го. Кролик считается мирным семейным животным, и следующий год может быть именно таковым.

Что ждет все 12 символов гороскопа, читайте ниже в материале Styler.

Крыса (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Обычно Крысе хватает запасов, чтобы продержаться до лучших времен, поэтому в этом году вам лучше притаиться. Шутки с Котом могут быть очень опасны!

Бык (1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Вам нужно работать, не отвлекаясь на провокации, в целом год будет более спокойным и плодотворным, чем предыдущий. Можно начать свое дело, проект, сколотить стартовый капитал.

Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Тигра ждет спокойный и благоприятный год, что будет способствовать отдыху и путешествиям. Можно расслабиться, ведь в будущем силы снова будут нужны для работы и других хороших начинаний.

Кролик (Кот) (1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Кролику будет все вдаваться в именной год, дела будут идти как надо, а дома будет уютно и тепло, друзья готовы будут помогать и поддерживать во всем.

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Вас ждет приятный и веселый год, время, когда можно и нужно выходить в свет и сиять. Дракона обязательно оценят по достоинству, что ему очень придется по душе.

Змея (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Год в целом будет успешен, несмотря на то, что для этого нужно приложить немало стараний и усилий. Иногда вас будут посещать умиротворение и философское спокойствие.

Лошадь (1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Год успеха и возможности показать себя во всей красе, не слишком напрягаясь, что большая редкость для трудолюбивых "лошадок".

Овца (Коза) (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Вас ждет отличный год. Появятся покровители, которые позволят делам быстро идти под горку.

Обезьяна (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

В 2023 году все будет на высоком организационном уровне. Но, потакая своим слабостям, Обезьяна рискует потерять чувство меры. А это чревато последствиями.

Петух (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Вам не помешают бдительность и осторожность, а также умение не влезать ни в какие споры и дискуссии.

Собака (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Жизнь затихнет и мирно пойдет по накатанным рельсам. Самое время подумать о комфорте и уюте, семейном тепле. Год, между прочим, наиболее благоприятен для женитьбы.

Кабан (1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Лучше Кабана не дергать в год Кролика понапрасну. Он очень устал и не прочь отдохнуть. Вы можете чувствовать раздраженность и нуждаться в помощи.