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СМИ ошибочно "похоронили" героя клипа группы "Грибы": что известно

Воскресенье 03 декабря 2023 09:22
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СМИ ошибочно "похоронили" героя клипа группы "Грибы": что известно ВСУ ликвидировали оккупанта, похожего на героя клипа группы Грибы (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Ранее СМИ сообщали, что ВСУ ликвидировали российского оккупанта, которого из-за внешнего сходства считали героем клипа украинской группы "Грибы". Однако эта информация оказалась ложной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Что известно

Как сообщила российским пропагандистам тетя Дениса Степанова, который погиб в Украине, воюя на стороне РФ, на момент записи программы, фрагмент которой использовали в клипе 2017 года на песню "Тает лед", ликвидированному оккупанту было восемь лет.

СМИ ошибочно &quot;похоронили&quot; героя клипа группы &quot;Грибы&quot;: что известно

Предатель родом из Республики Коми, а видео снято в 90-е на школьной дискотеке в Северодвинске Архангельской области.

По словам женщины, он никогда не был в Северодвинске.

"Нет, это не он. Когда клип снимали ему было 8 лет. И в Северодвинске он никогда не был. Погибший Денис Степанов - это мой племянник", - заявила она.

Напомним, в середине ноября губернатор Республики Коми Владимир Уйба сообщил о смерти рядового Дениса Степанова в Украине.

СМИ ошибочно &quot;похоронили&quot; героя клипа группы &quot;Грибы&quot;: что известно

ВСУ ликвидировали оккупанта (скриншот: t.me/novinach)

Позже СМИ начали распространять информацию, что погибший якобы был на архивных кадрах в начале клипа украинской группы.

Недавно телеведущий Суханов высказался о дочери Сумской, которая молчит о войне.

Также известный шоумен посмеялся над Потапом, заявившим, что летит бизнес-классом из США в Дубай.

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