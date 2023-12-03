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ЗМІ помилково "поховали" героя кліпу гурту "Грибы": що відомо

Неділя 03 грудня 2023 09:22
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ЗМІ помилково "поховали" героя кліпу гурту "Грибы": що відомо ЗСУ ліквідували окупанта, схожного на героя кліпу гурту Гриби (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЗСУ ліквідували російского окупанта, якого через зовнішню схожість вважали героєм кліпу українського гурту "Грибы". Однак ця інформація виявилась хибною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо

Як повідомила російським пропагандистам тітка Дениса Степанова, який загинув в Україні, воюючи на боці РФ, на момент запису програми, фрагмент якої використали у кліпі 2017 року на пісню "Тает лед", ліквідованому окупанту було вісім років.

ЗМІ помилково &quot;поховали&quot; героя кліпу гурту &quot;Грибы&quot;: що відомо

Зрадник родом з Республіки Комі, а відео знято у 90-ті на шкільній дискотеці у Сєвєродвінську Архангельської області.

За словами жінки, він ніколи не був у Сєвєродвінську.

"Ні, це не він. Коли кліп знімали йому було 8 років. І у Сєвєродвінську він ніколи не був. Загиблий Денис Степанов - це мій племінник", - заявила вона.

Нагадаємо, у середині листопада губернатор Республіки Комі Володимир Уйба повідомив про смерть рядового Дениса Степанова в Україні.

ЗМІ помилково &quot;поховали&quot; героя кліпу гурту &quot;Грибы&quot;: що відомо

ЗСУ ліквідували окупанта (скріншот: t.me/novinach)

Пізніше ЗМІ почали розповсюджувати інформацію, що загиблий начебто був на архівних кадрах на початку кліпу українського гурту.

Нещодавно телеведучий Суханов висловився про доньку Сумської, яка мовчить про війну.

Також відомий шоумен поглузував над Потапом, який заявив, що летить бізнес-класом із США у Дубай.

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