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Уменьшите нагрузку на глаза. Как включить режим чтения в любом браузере: полезные лайфхаки

Суббота 10 августа 2024 18:45
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Уменьшите нагрузку на глаза. Как включить режим чтения в любом браузере: полезные лайфхаки Читайте длинные статьи на ноутбуке или телефоне без всплывающих окон, рекламы и других отвлекающих факторов (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В эпоху цифровых технологий наши глаза испытывают значительную нагрузку из-за постоянного чтения с экранов. Чтобы снизить усталость и обеспечить комфортное восприятие текста, важно использовать специальные режимы чтения в браузерах. Эти функции помогают убрать лишние элементы и сосредоточиться на содержимом страницы.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge рассказывает, как включить режим чтения в разных браузерах.

Google Chrome для рабочего стола

Chrome, возможно, является самым популярным браузером на настольных компьютерах с большим отрывом, но в некоторых аспектах он все же отстает от своих конкурентов. Например, у него нет режима чтения, который был бы столь же удобным или хорошо продуманным, как на других браузерах.

Режим чтения доступен только в боковой панели, прижатой к краю окна браузера, хотя ее можно расширить до разумного размера.

Как запустить режим чтения в Chrome:

  • Нажмите на три точки (в верхнем правом углу любой вкладки браузера)
  • Откройте меню "Дополнительные инструменты"
  • Выберите "Режим чтения"
  • Используйте панель инструментов для изменения внешнего вида текста
  • Нажмите и перетащите левый край боковой панели, чтобы увеличить ее

Уменьшите нагрузку на глаза. Как включить режим чтения в любом браузере: полезные лайфхаки

Режим чтения Chrome представляет собой скорее панель чтения, чем отдельный интерфейс (фото: The Verge)

Режим чтения для Android

Android тоже поддерживает режим чтения. Хорошая новость в том, что он работает на всем Android, а не только в Chrome, так что вы можете использовать его где угодно.

Плохая новость заключается в том, что для его активации нужно установить отдельное приложение (Reading mode от Google), поэтому процесс получается более сложным, чем должен быть.

Запустите приложение и следуйте инструкциям. Во время настройки вы можете выбрать, как запускать режим чтения: с плитки в быстрых настройках, с плавающей кнопки или нажатием обеих кнопок регулировки громкости одновременно.

Когда страница открыта в Chrome, используйте выбранный вами ярлык для запуска режима чтения. В нижней части экрана вы можете настроить цвет или размер текста, или включить чтение вслух. После установки вы можете включить или выключить режим чтения, перейдя в Настройки, затем “Специальные возможности” и “Режим чтения”.

Еще один момент: упростить можно только определенные типы экранов, в основном простые статьи с текстом и изображениями. Но это значительно облегчает чтение контента на телефоне.

Уменьшите нагрузку на глаза. Как включить режим чтения в любом браузере: полезные лайфхаки

Режим чтения можно запустить с помощью плавающей кнопки (скриншот: The Verge)

Apple Safari для рабочего стола

Safari помещает значок режима чтения (также называемого режимом просмотра чтения) прямо на панель инструментов. Оформление режима чтения в Safari особенно спартанское, и хотя есть некоторые варианты шрифтов и цветов, их не так много.

Как включить режим просмотра чтения в Apple Safari:

  • Нажмите на значок режима просмотра чтения слева от адресной строки
  • Выберите значок Aa справа от адресной строки, чтобы изменить шрифты и цвета

Функциональность не совсем такая же, как в Edge, Firefox или даже Chrome. Отдельно Safari может читать веб-страницы вслух (“Правка”, “Речь”) и сохранять их на потом (“Закладки”, “Добавить в список чтения”), но эта возможность не встроена в режим чтения.

Уменьшите нагрузку на глаза. Как включить режим чтения в любом браузере: полезные лайфхаки

Режим чтения Safari можно легко включать и выключать (фото: The Verge)

Apple Safari для iPhone

Если вы хотите получить такой же чистый опыт на своем iPhone, Safari для iOS имеет те же функции, что и Safari для macOS, хотя и находится не совсем в том же месте.

  • Нажмите кнопку AA (или значок документа) слева от адресной строки
  • Выберите "Показать читателю”
  • Снова нажмите кнопку AA (или значок документа), чтобы изменить шрифт и цвета или прочитать страницу вслух

Вы также можете выбрать автоматическое использование режима чтения на страницах, которые его поддерживают. В настройках iOS перейдите в "Приложения", затем "Safari” и “Читатель”, и включите “Все сайты”.

Уменьшите нагрузку на глаза. Как включить режим чтения в любом браузере: полезные лайфхаки

Используйте всплывающее окно для включения кнопки "Показать Reader" в Safari (скриншот: The Verge)

Microsoft Edge

Edge построен на том же коде Chromium, что и Chrome, но у него лучше реализован режим чтения, который на самом деле называется "Погруженный режим чтения".

Он занимает весь экран, его легко включить и выключить, а кнопка для его активации всегда доступна на интерфейсе браузера (а не спрятана в меню). Также есть несколько способов его персонализации.

Как запустить режим чтения в Edge:

  • Нажмите на значок книги справа от адресной строки URL
  • Выберите "Прочитать вслух”, чтобы прослушать страницу
  • Откройте "Настройки текста”, чтобы изменить его внешний вид. Всплывающее меню "Настройки текста" позволяет полностью контролировать внешний вид режима чтения: вы можете изменить интервал между строками, цветовую схему страницы, используемый шрифт по умолчанию и ширину колонки страницы
  • Нажмите "Настройки чтения", чтобы получить доступ к опциям перевода и выделять отдельные строки текста во время чтения

Уменьшите нагрузку на глаза. Как включить режим чтения в любом браузере: полезные лайфхаки

В Edge есть несколько различных вариантов внешнего вида режима чтения (фото: The Verge)

Mozilla Firefox

В Firefox режим чтения очень похож на тот, что есть в Microsoft Edge, так как включается нажатием на значок на адресной строке (похожий на страницу текста). Опять же, он занимает весь экран, заменяя читаемую вами статью.

Как включить режим чтения в Mozilla Firefox:

  • Нажмите на значок режима чтения на адресной строке
  • Выберите значок Aa, чтобы изменить оформление текста
  • Нажмите на значок наушников, чтобы прочитать страницу вслух
  • Выберите значок Pocket (закладка), чтобы сохранить страницу в сервисе чтения позже Pocket, встроенном в Firefox
  • Здесь не так много вариантов стиля и цвета шрифта, как в Edge, но доступные опции выглядят неплохо

Если вас не устраивает ни один из этих вариантов, существует ряд сторонних дополнений для выполнения той же задачи. И Firefox, и Chrome имеют Tranquility Reader, который позволяет сохранять страницы для чтения в автономном режиме и добавляет больше гибкости со шрифтами и цветами.

Впечатляющим сторонним вариантом для Chrome является Reader View, который создает ощущение электронной книги и позволяет регулировать цвета, шрифты и интервалы.

Уменьшите нагрузку на глаза. Как включить режим чтения в любом браузере: полезные лайфхаки

Режим чтения Firefox интегрируется с Pocket (фото: The Verge)

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