Уменьшите нагрузку на глаза. Как включить режим чтения в любом браузере: полезные лайфхаки

В эпоху цифровых технологий наши глаза испытывают значительную нагрузку из-за постоянного чтения с экранов. Чтобы снизить усталость и обеспечить комфортное восприятие текста, важно использовать специальные режимы чтения в браузерах. Эти функции помогают убрать лишние элементы и сосредоточиться на содержимом страницы.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge рассказывает, как включить режим чтения в разных браузерах.

Google Chrome для рабочего стола

Chrome, возможно, является самым популярным браузером на настольных компьютерах с большим отрывом, но в некоторых аспектах он все же отстает от своих конкурентов. Например, у него нет режима чтения, который был бы столь же удобным или хорошо продуманным, как на других браузерах.

Режим чтения доступен только в боковой панели, прижатой к краю окна браузера, хотя ее можно расширить до разумного размера.

Как запустить режим чтения в Chrome:

Нажмите на три точки (в верхнем правом углу любой вкладки браузера)

Откройте меню "Дополнительные инструменты"

Выберите "Режим чтения"

Используйте панель инструментов для изменения внешнего вида текста

Нажмите и перетащите левый край боковой панели, чтобы увеличить ее

Режим чтения Chrome представляет собой скорее панель чтения, чем отдельный интерфейс (фото: The Verge)

Режим чтения для Android

Android тоже поддерживает режим чтения. Хорошая новость в том, что он работает на всем Android, а не только в Chrome, так что вы можете использовать его где угодно.

Плохая новость заключается в том, что для его активации нужно установить отдельное приложение (Reading mode от Google), поэтому процесс получается более сложным, чем должен быть.

Запустите приложение и следуйте инструкциям. Во время настройки вы можете выбрать, как запускать режим чтения: с плитки в быстрых настройках, с плавающей кнопки или нажатием обеих кнопок регулировки громкости одновременно.

Когда страница открыта в Chrome, используйте выбранный вами ярлык для запуска режима чтения. В нижней части экрана вы можете настроить цвет или размер текста, или включить чтение вслух. После установки вы можете включить или выключить режим чтения, перейдя в Настройки, затем “Специальные возможности” и “Режим чтения”.

Еще один момент: упростить можно только определенные типы экранов, в основном простые статьи с текстом и изображениями. Но это значительно облегчает чтение контента на телефоне.

Режим чтения можно запустить с помощью плавающей кнопки (скриншот: The Verge)

Apple Safari для рабочего стола

Safari помещает значок режима чтения (также называемого режимом просмотра чтения) прямо на панель инструментов. Оформление режима чтения в Safari особенно спартанское, и хотя есть некоторые варианты шрифтов и цветов, их не так много.

Как включить режим просмотра чтения в Apple Safari:

Нажмите на значок режима просмотра чтения слева от адресной строки

Выберите значок Aa справа от адресной строки, чтобы изменить шрифты и цвета

Функциональность не совсем такая же, как в Edge, Firefox или даже Chrome. Отдельно Safari может читать веб-страницы вслух (“Правка”, “Речь”) и сохранять их на потом (“Закладки”, “Добавить в список чтения”), но эта возможность не встроена в режим чтения.

Режим чтения Safari можно легко включать и выключать (фото: The Verge)

Apple Safari для iPhone

Если вы хотите получить такой же чистый опыт на своем iPhone, Safari для iOS имеет те же функции, что и Safari для macOS, хотя и находится не совсем в том же месте.

Нажмите кнопку AA (или значок документа) слева от адресной строки

Выберите "Показать читателю”

Снова нажмите кнопку AA (или значок документа), чтобы изменить шрифт и цвета или прочитать страницу вслух

Вы также можете выбрать автоматическое использование режима чтения на страницах, которые его поддерживают. В настройках iOS перейдите в "Приложения", затем "Safari” и “Читатель”, и включите “Все сайты”.

Используйте всплывающее окно для включения кнопки "Показать Reader" в Safari (скриншот: The Verge)

Microsoft Edge

Edge построен на том же коде Chromium, что и Chrome, но у него лучше реализован режим чтения, который на самом деле называется "Погруженный режим чтения".

Он занимает весь экран, его легко включить и выключить, а кнопка для его активации всегда доступна на интерфейсе браузера (а не спрятана в меню). Также есть несколько способов его персонализации.

Как запустить режим чтения в Edge:

Нажмите на значок книги справа от адресной строки URL

Выберите "Прочитать вслух”, чтобы прослушать страницу

Откройте "Настройки текста”, чтобы изменить его внешний вид. Всплывающее меню "Настройки текста" позволяет полностью контролировать внешний вид режима чтения: вы можете изменить интервал между строками, цветовую схему страницы, используемый шрифт по умолчанию и ширину колонки страницы

Нажмите "Настройки чтения", чтобы получить доступ к опциям перевода и выделять отдельные строки текста во время чтения

В Edge есть несколько различных вариантов внешнего вида режима чтения (фото: The Verge)

Mozilla Firefox

В Firefox режим чтения очень похож на тот, что есть в Microsoft Edge, так как включается нажатием на значок на адресной строке (похожий на страницу текста). Опять же, он занимает весь экран, заменяя читаемую вами статью.

Как включить режим чтения в Mozilla Firefox:

Нажмите на значок режима чтения на адресной строке

Выберите значок Aa, чтобы изменить оформление текста

Нажмите на значок наушников, чтобы прочитать страницу вслух

Выберите значок Pocket (закладка), чтобы сохранить страницу в сервисе чтения позже Pocket, встроенном в Firefox

Здесь не так много вариантов стиля и цвета шрифта, как в Edge, но доступные опции выглядят неплохо

Если вас не устраивает ни один из этих вариантов, существует ряд сторонних дополнений для выполнения той же задачи. И Firefox, и Chrome имеют Tranquility Reader, который позволяет сохранять страницы для чтения в автономном режиме и добавляет больше гибкости со шрифтами и цветами.

Впечатляющим сторонним вариантом для Chrome является Reader View, который создает ощущение электронной книги и позволяет регулировать цвета, шрифты и интервалы.