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Названы самые популярные браузеры в мире для ПК и смартфонов

Четверг 04 апреля 2024 14:55
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Названы самые популярные браузеры в мире для ПК и смартфонов Стали известны самые востребованные браузеры для ПК и смартфонов (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Ресурс Statcounter, который анализирует веб-трафик, опубликовал список самых распространенных браузеров за март 2024 года. С большим отрывом лидирует Google Chrome.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Statcounter Global Stats, который является инструментом для анализа веб-трафика.

Рейтинг браузеров для ПК

Согласно представленной информации в инфографике, Google Chrome продолжает удерживать лидерство среди десктопных браузеров, контролируя 65,77 процентов рынка.

На втором месте находится Microsoft Edge с долей в 12,7 процентов, а тройку лидеров замыкает браузер Apple Safari, владеющий 8,63 процента рынка.

Firefox и Opera занимают четвертое и пятое места соответственно, имея 6,61 и 3,16 процента доли рынка.

Названы самые популярные браузеры в мире для ПК и смартфоновСкриншот

Рейтинг браузеров для смартфонов

В мире мобильных браузеров Google Chrome продолжает оставаться на вершине с долей рынка в 65,29 процентов, в то время как Apple Safari и Samsung Internet занимают второе и третье места соответственно, с показателями 24,26 и 4,41 процента.

Opera и UC Browser занимают четвертое и пятое места, имея доли рынка в 2,2 и 1,44 процента.

На фоне этого Microsoft Edge занимает всего 0,3 процента рынка мобильных браузеров. Однако, компания активно работает над внедрением поддержки расширений для мобильной версии, что может привести к укреплению своих позиций в будущем.

Кроме того, Microsoft внедряет свои продукты искусственного интеллекта, такие как ассистент Copilot, в свой браузер, что демонстрирует их стремление к развитию в этой области.

Названы самые популярные браузеры в мире для ПК и смартфоновСкриншот

Читайте также, как избавиться от раздражающих уведомлений о файлах cookie в браузере Chrome.

У нас также есть материал о том, что Google добавил в Chrome функцию, которая значительно облегчит пользование браузером.

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