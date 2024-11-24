Уменьшить выпадение волос и избежать перхоти можно с помощью бесплатного способа

Выпадение волос можно избежать с помощью простого способа и без использования дополнительных средств. К тому же такой метод абсолютно бесплатный и еще избавляет от перхоти.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Почему выпадают волосы

В среднем человек теряет от 50 до 100 волосин ежедневно и это является нормой.

Если люди начинают терять больше волос, это может быть причиной для беспокойства. Многочисленные факторы, включая гормоны, стресс, болезни, лекарства и сезонные изменения могут усилить выпадение волос.

Когда на улице становится холоднее, многие люди могут заметить, что их волосы начинают сильнее выпадать. Это связано с низкими температурами, меньшим количеством солнечного света и сухим воздухом.

Более низкие температуры могут лишить волосы влаги, сделав их более ломкими, а меньше солнечного света означает, что волосы подвергаются воздействию меньшего уровня витамина D.

Прически, стягивающие волосы, такие как косички и дреды могут стать причиной от чего чрезмерно выпадают волосы. Вредны для волос также химические завивки и чрезмерная окраска некачественными красками.

К тому же многие люди испытывают резкое уменьшение количества волос, его поредение спустя несколько месяцев после физического или эмоционального потрясения. Этот вид выпадения волос временный.

Беременность, роды, менопауза, болезни щитовидной железы могут вызвать постоянное или временное выпадение волос.

Как избежать

Эксперты рассказали, что уменьшить сезонное выпадение волос можно, не используя никаких средств.

Можно стимулировать волосяные фолликулы с помощью массажа кожи головы.

Массаж кожи головы - это быстрый и простой способ уменьшить сезонное выпадение волос. Это приводит к расширению кровеносных сосудов кожи головы, что укрепляет фолликулы и стимулирует рост.

Массажи также предотвращают образование перхоти, которая может повредить кожу головы, а в некоторых случаях привести к чрезмерному выпадению.

Чтобы помассировать кожу головы, используйте кончики пальцев от легкого до среднего нажатия, двигаясь по небольшим кругам.