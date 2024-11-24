Зменшити випадіння волосся та уникнути лупи можна за допомогою безкоштовного способу

Випадіння волосся можна уникнути за допомогою простого способу та без використання додаткових засобів. До того такий метод абсолютно безкоштовний та ще позбавляє від лупи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Чому випадає волосся

В середньому людина втрачає від 50 до 100 волосин щодня і це є нормою.

Якщо люди починають втрачати більше волосся, це може бути причиною для занепокоєння. Численні фактори, включаючи гормони, стрес, хвороби, ліки та сезонні зміни, можуть посилити випадання волосся.

Коли на вулиці стає холодніше, то багато людей можуть помітити, що їхнє волосся починає сильніше випадати. Це пов’язано з низькими температурами, меншою кількістю сонячного світла та сухим повітрям.

Більш низькі температури можуть позбавити волосся вологи, зробивши його більш ламким, а менше сонячного світла означає, що волосся піддається впливу меншого рівня вітаміну D.

Зачіски, які стягують волосся, такі як косички та дреди можуть стати причиною від чого надмірно випадає волосся. Шкідливими для волосся також є хімічні завивки та надмірне фарбування неякісними фарбами.

До того ж багато людей відчувають різке зменшення кількості волосся, його порідіння через кілька місяців після фізичного або емоційного потрясіння. Цей вид випадання волосся є тимчасовим.

Вагітність, пологи, менопауза, захворювання щитоподібної залози можуть викликати постійне або тимчасове випадання волосся.

Як уникнути

Експерти розповіли, що зменшити сезонне випадання волосся можна, не використовуючи жодного засобу.

Можна стимулювати волосяні фолікули за допомогою масажу шкіри голови.

Масаж шкіри голови - це швидкий і простий спосіб зменшити сезонне випадання волосся. Це призводить до розширення кровоносних судин шкіри голови, що зміцнює фолікули та стимулює ріст.

Масажі також запобігають утворенню лупи, яка може пошкодити шкіру голови, а в деяких випадках призвести до надмірного випадання.

Щоб помасажувати шкіру голови, використовуйте кінчики пальців від легкого до середнього натиску, рухаючись невеликими колами.