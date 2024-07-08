Уменьшит жир на животе. Попробуйте именно этот перекус, если не хотите набирать вес

Орехи, в том числе фисташки, обладают высокой калорийностью, поэтому многие боятся их употреблять. Это заблуждение потому, что они содержат большое количество жира, но это здоровые жирные кислоты, которые не вызывают увеличения веса в разумных количествах.

Почему фисташки - это отличный перекус, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Почему фисташки хороший перекус?

Оказалось, что употребление орехов в перекус даже дважды в день не вызывает прибавки веса, а также уменьшает окружность талии и снижает риск диабета.

В наше время все больше людей страдают избыточным весом или ожирением. Неправильный образ жизни, включая неправильное питание, стресс и слишком низкую физическую активность, может привести к возникновению метаболического синдрома.

Он состоит из одновременного присутствия нескольких факторов, связанных с метаболизмом, таких как резистентность к инсулину, диабет 2 типа, ожирение, гипертония и/или нарушение липидов.

Абдоминальное ожирение характерно для метаболического синдрома, то есть увеличения окружности живота даже при нормальной массе тела или соответствующих пропорциях остального тела. \

Это вызвано накоплением висцерального жира вокруг внутренних органов, что нарушает их работу. Метаболический синдром может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому в первую очередь следует позаботиться о правильном питании и поддержании соответствующей массы тела.

Высококалорийные орехи как перекус для людей с лишним весом

Из-за того, что люди с избыточным весом и ожирением склонны перекусывать между приемами пищи, им трудно сбросить лишний вес. Многие не подозревают, насколько вредно и калорийно перекусывать батончиками, чипсами, даже сухофруктами и другими снеками. Не считая того, некие здоровые продукты числятся вредными. Так и с орехами, считающимися жирными и жирными.

Особенно это касается фисташек, которые очень калорийны, ведь в 100 г содержится 560 ккал. По этой причине многие исключают их из своего рациона. Однако следует отметить, что они содержат здоровые жирные кислоты омега-3 и содержат много пищевых волокон, а также белка, витаминов B1 и B6, фосфора и меди.

Поэтому это не пустые калории, а питательные ингредиенты, а содержащаяся в них клетчатка обеспечивает ощущение сытости надолго, защищая от перекусов вредными продуктами и способствуя похудению.

Фисташки – очень полезные (фото: freepik.com)

Крекеры и батончики или фисташки и грецкие орехи?

В исследовании, проведенном доктором Хайди Дж. Сильвером и его коллегами из Медицинского центра Университета Вандербильта в Нашвилле (США), приняли участие 84 взрослых в возрасте 22–36 лет с ИМТ от 24,5 до 34,9 кг/м2.

У каждого участника был по крайней мере один риск фактор метаболического синдрома, например высокое кровяное давление, высокий уровень глюкозы в крови, избыток жира вокруг талии или аномальный уровень холестерина в крови.

Участники были разделены на две группы, в которых дважды в день: один получил перекус, состоящий примерно из 30 г смеси несоленых древесных орехов (включая фисташки, фундук, грецкие орехи, кешью, макадамию, пекан и миндаль), другой съел примерно 30 г углеводной закуски (например, несоленые крендели, крекеры, батончики гранола).

Закуски с углеводами сравнивались с закусками с орехами с содержанием энергии (ккал), белка, клетчатки и натрия. Исследование длилось 16 недель, и участники не вносили никаких других изменений в свой рацион (они не ограничивали потребление калорий, они питались 3 раза в день), а также не изменяли привычки своего образа жизни (они не увеличивали физическую активность).

У людей, едящих орехи, исследователи наблюдали 67% снижение риска метаболического синдрома у женщин и на 42% снижение этого риска у мужчин. Участники исследования показали, что потребление смешанных орехов уменьшает окружность талии (брюшной жир), ключевой фактор риска метаболического синдрома, диабета и сердечных заболеваний.

Для мужчин есть доказательства того, что употребление смеси древесных орехов приводит к снижению уровня инсулина в крови, еще одному важному фактору риска. Также не было изменений в массе тела у всех участников. Это означает, что вы не наберете вес в течение 4 месяцев после употребления орехов.