Зменшить жир на животі. Спробуйте саме цей перекус, якщо не хочете набирати вагу

Горіхи, в тому числі фісташки, мають високу калорійність, тому чимало людей бояться їх вживати. Це помилкова думка тому, що вони містять велику кількість жиру, але це здорові жирні кислоти, які не викликають збільшення ваги в розумних кількостях.

Чому фісташки - це чудовий перекус, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Чому фісташки гарний перекус?

Виявилося, що вживання горіхів в перекус навіть двічі на день не викликає збільшення ваги, а також зменшує окружність талії і знижує ризик діабету.

У наш час все більше людей страждають від надмірної ваги або ожиріння. Неправильний спосіб життя, включаючи неправильне харчування, стрес, та занадто низька фізична активність, може призвести до виникнення метаболічного синдрому.

Він складається з одночасної присутності кількох факторів, пов’язаних з метаболізмом, таких як резистентність до інсуліну, діабет 2 типу, ожиріння, гіпертонія та/або порушення ліпідів.

Абдомінальне ожиріння характерне для метаболічного синдрому, тобто збільшення окружності живота навіть при нормальній масі тіла або відповідних пропорціях решти тіла. \

Це спричинено накопиченням вісцерального жиру навколо внутрішніх органів, що порушує їхню роботу. Метаболічний синдром може призвести до розвитку серцево-судинних захворювань, тому в першу чергу слід подбати про правильне харчування та підтримку відповідної маси тіла.

Висококалорійні горіхи як перекус для людей із зайвою вагою

Через те, що люди з надмірною вагою і ожирінням схильні перекушувати між прийомами їжі, їм важко скинути зайву вагу. Багато з них не підозрюють, наскільки шкідливо і калорійно перекушувати батончиками, чіпсами, навіть сухофруктами та іншими снеками. З іншого боку, деякі здорові продукти вважаються шкідливими. Так і з горіхами, які вважаються жирними і жирними.

Особливо це стосується фісташок, які дуже калорійні, адже в 100 г міститься аж 560 ккал. З цієї причини багато людей виключають їх зі свого раціону. Однак варто зазначити, що вони містять здорові омега-3 жирні кислоти та містять багато харчових волокон, а також білка, вітамінів B1 і B6, фосфору та міді.

Тому це не порожні калорії, а поживні інгредієнти, а клітковина, яка в них міститься, забезпечує відчуття ситості надовго, захищаючи від перекусів шкідливими продуктами та сприяючи схудненню.

Фісташки - дуже корисні (фото: freepik.com)

Крекери та батончики чи фісташки та волоські горіхи?

У дослідженні, проведеному доктором Хайді Дж. Сільвер та її колегами з Медичного центру Університету Вандербільта в Нашвіллі (США), взяли участь 84 дорослих у віці 22–36 років з ІМТ від 24,5 до 34,9 кг/м2.

Кожен учасник мав принаймні один ризик фактор метаболічного синдрому, наприклад високий кров'яний тиск, високий рівень глюкози в крові, надлишок жиру навколо талії або аномальний рівень холестерину в крові.

Учасники були поділені на дві групи, в яких двічі на день: один отримав перекус, що складається приблизно з 30 г суміші несолоних деревних горіхів (включаючи фісташки, фундук, волоські горіхи, кешью, макадамію, пекан і мигдаль), інший з’їв приблизно 30 г вуглеводної закуски (наприклад, несолоні кренделі, крекери, батончики гранола).

Закуски з вуглеводами порівнювалися з закусками з горіхами за вмістом енергії (ккал), білка, клітковини та натрію. Дослідження тривало 16 тижнів, і учасники не вносили жодних інших змін у свій раціон (вони не обмежували споживання калорій, вони харчувалися 3 рази на день), а також не змінювали звички свого способу життя (вони не збільшували фізичну активність).

У людей, які їдять горіхи, дослідники спостерігали 67%. зниження ризику метаболічного синдрому у жінок і на 42% зниження цього ризику у чоловіків. Учасники дослідження показали, що споживання змішаних горіхів зменшує окружність талії (черевний жир), ключовий фактор ризику метаболічного синдрому, діабету та серцевих захворювань.

Для чоловіків є докази того, що вживання суміші деревних горіхів призводить до зниження рівня інсуліну в крові, ще одного важливого фактора ризику. Також не було змін у масі тіла в усіх цих учасників. Це означає, що ви не наберете вагу протягом 4 місяців після вживання горіхів.