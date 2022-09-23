Взлетят к концу года до 50 гривен: эксперты прогнозируют подорожание яиц

Как отмечает эксперт, в августе и сентябре цены на продукты были самыми низкими, а с октября они снова начнут постепенно расти. В частности, подорожают молочные продукты, овощи и яйца.

"Если посмотрим на стоимость в конце года и в начале весны, когда будут самые большие цены и по "молочке", и по овощам, то, если говорит о яйцах, то до конца года мы увидим цену за 50 гривен (за десяток - ред.). На картофель и овощи борщового набору, то самая большая цена будет в конце зимы - в начале весны, скорее всего, картофель приблизительно по 30 гривен (за кг - ред.)", - рассказал Дорошенко.

Он добавил, что самый большой рост цен наблюдался в первые четыре месяца войны. Далее цены тоже росли, но уже меньшими темпами.

Дорошенко подчеркнул, что нужно обращать внимание и на курс доллара, так как "когда он 42 или 48 - это есть разница для производителя и импортера". А большая часть овощей будет импортироваться в Украину, как и было в этом году. Стоит ждать повышения цен и на молочную продукцию.

"Дефицита точно не будет, хотя видим, что много продуктов, в том числе сыры или продукты с большим сроком хранения, завозятся из Европы. Поэтому, когда не будет хватать собственного молока для переработки, будем иметь большее количество европейской продукции по европейским ценам. Но молочная продукция в Украине уже несколько лет стоит дороже, чем в Европе, поэтому расти некуда, если не будет расти курс валют", - пояснил эксперт.