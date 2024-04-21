Злата Огневич показалась с мамой-красавицей, на которую очень похожа (фото)

Украинская певица Злата Огневич показала свою маму Галину Бордюг. Фаны засыпали их комплиментами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Злата Огневич поделилась семейным фото

Артистка опубликовала селфи, на котором позирует со своим родным человеком - мамой.

"Мамочка передает всем привет", - подписала она фотографию.

Злата Огневич с мамой (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Судя по stories знаменитости, она встретилась с Галиной Васильевной для съемок интервью Славе Демину.

Мама звезды в шутку призналась, что ее "заставили сниматься".

Злата Огневич дала новое интервью (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Сказала маме, чтобы она чаще себя баловала, уделяла внимание, подбирала луки, делала мейк и прическу, - находила вдохновение быть женщиной", - поделилась Злата.

Злата Огневич с мамой (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, до 2020 года родители исполнительницы жили во временно оккупированном Крыму. К счастью, ей вместе с сестрой Юлией удалось перевезти родных в Киев.

Как признавалась Огневич, на полуострове нашлись люди, купившие недвижимость семьи.