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Злата Огневич назвала 5 правил своей красоты: они доступны и вам

Понедельник 15 апреля 2024 18:28
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Злата Огневич назвала 5 правил своей красоты: они доступны и вам Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Юлия Любченко

Злата Огневич - популярная певица и просто очаровательная женщина, которая в свои 38 лет выглядит как молодая девушка, ведь имеет определенные ритуалы ухода за собой.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост артистки.

Какие правила красоты имеет Злата Огневич

Злата имеет прекрасный вид и фигуру, и все это благодаря тому, что она тщательно следит за своим здоровьем, рационом, режимом, занимается спортом несколько раз в неделю не только для фигуры, но и для здоровья.

В 38 лет певица выглядит великолепно. Она миниатюрная, стройная, имеет хорошее состояние кожи и волос. Но все это результаты ее работы над собой, как физической, так и ментальной.

Каждая женщина имеет свои секреты красоты и сохранения молодости, и поверьте, нет универсального рецепта, каждый выбирает для себя свои действенные методы и ритуалы.

Например, для Златы важно правильно начать свой день и запустить важные процессы с самого утра.

Злата Огневич назвала 5 правил своей красоты: они доступны и вамЗлата Огневич назвала 5 правил своей красоты: они доступны и вамЗлата Огневич назвала 5 правил своей красоты: они доступны и вам

Правила красоты Златы Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

5 правил полезного утра и красоты от Златы

  • день начинается с массажа лица и питания кожи
  • полезный завтрак. Например, это зеленый полосы из яблока, лимона, киви и сельдерея
  • прием витаминов
  • медитация. Позволяет очистить сознание от лишнего и негатива
  • планирование дня. Позволяет распределить время на себя на эту работу.

Как видим, Огневич очень сознательно подходит к своему распорядку дня и традициям, позволяющим ей выглядеть красиво и молодо.

Злата Огневич назвала 5 правил своей красоты: они доступны и вамЗлата Огневич назвала 5 правил своей красоты: они доступны и вам

Как за собой ухаживает Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Ранее мы рассказывали, как Злата Огневич показала новые интересные образы для весны 2024 года.

Также читайте подробнее о стоимости модного лука Златы Огневич.

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Злата Огневич Красота Певица
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