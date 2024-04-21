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Злата Огнєвіч показалася з мамою-красунею, на яку дуже схожа (фото)

Неділя 21 квітня 2024 12:30
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Злата Огнєвіч показалася з мамою-красунею, на яку дуже схожа (фото) Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Злата Огнєвіч показала свою матусю Галину Бордюг. Фани засипали їх компліментами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Злата Огнєвіч поділилася сімейним фото

Артистка опублікувала селфі, на якому позує зі своєю рідною людиною - мамою.

"Мамуля передає усім привіт", - підписала вона світлину.

Злата Огнєвіч показалася з мамою-красунею, на яку дуже схожа (фото)Злата Огнєвіч показалася з мамою-красунею, на яку дуже схожа (фото)

Злата Огнєвіч з мамою (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Судячи зі stories знаменитості, вона зустрілася з Галиною Василівною для зйомок інтерв’ю Славі Дьоміну.

Мама зірки жартома зізналася, що її "змусили зніматися".

Злата Огнєвіч показалася з мамою-красунею, на яку дуже схожа (фото)Злата Огнєвіч показалася з мамою-красунею, на яку дуже схожа (фото)

Злата Огнєвіч дала нове інтерв'ю (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Сказала мамі, щоб вона частіше себе балувала, приділяла увагу, підбирала луки, робила мейк і зачіску, - знаходила натхнення бути жінкою", - поділилася Злата.

Злата Огнєвіч показалася з мамою-красунею, на яку дуже схожа (фото)

Злата Огнєвіч з мамою (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, до 2020 року батьки виконавиці жили у тимчасово окупованому Криму. На щастя, їй разом із сестрою Юлією вдалося перевезти рідних до Києва.

Як зізнавалася Огнєвіч, на півострові знайшлися люди, які придбали нерухомість родини.

Нещодавно Злата Огнєвіч назвала 5 правил своєї краси.

Також вона показала нові цікаві образи для весни 2024.

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