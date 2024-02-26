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Злата Огневич назвала имя популярного в РФ рэпера, с которым пряталась в Киеве от обстрелов

Понедельник 26 февраля 2024 14:55
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Злата Огневич назвала имя популярного в РФ рэпера, с которым пряталась в Киеве от обстрелов Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Злата Огневич вспомнила первый день полномасштабного вторжения, а также призналась, с каким популярным в РФ рэпером она пряталась в Киеве от обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Артистка вспомнила первый день большой войны

Злата Огневич опубликовала видеообращение, записанное 24 февраля 2022 года.

В нем знаменитость благодарила ВСУ и искренне надеялась на мир.

В комментарии к ролику певица поделилась историей о том, как в первые дни вторжения ночевала на парковке в Киеве.

Злата Огневич назвала имя популярного в РФ рэпера, с которым пряталась в Киеве от обстрелов

Злата Огневич раскритиковала Jah Khalib (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Вместе с ней там был и известный казахский исполнитель Jah Khalib со своей беременной женой, которые оказались в столице, когда все началось.

Огневич отметила, что рэпер выражал свою любовь к Украине, но после отъезда из Киева быстро забыл обо всех ужасных событиях и вернулся в страну-агрессора.

Злата Огневич открыто раскритиковала позицию артиста.

"Записывая эту сториз, я еще не знала, что буду ночевать на парковке... А среди нас в те ночи был и Джа Халиб со своей беременной женой, который видел и понимал все, который так любил Украину и Киев... И который потом молча уехал на россию и теперь любит россию и маскву...", - возмутилась звезда.

Кто такой Jah Khalib

30-летний рэпер родом из Казахстана. Он стал известен благодаря таким трекам, как "Медина", "Лейла", "Все, что мы любим", "Сегодня я нашел тебя" и другим.

Злата Огневич назвала имя популярного в РФ рэпера, с которым пряталась в Киеве от обстрелов

Jah Khalib (фото: instagram.com/jahkhalib)

Перед началом полномасштабной войны России против Украины Jah Khalib проживал в Киеве, где выступал на концертах и поддерживал дружеские отношения с украинскими звездами, среди которых Джамала и Алексей Дурнев.

Кроме того, артист давал интервью таким журналистам, как Дмитрий Гордон и Рамина Эсхакзай.

24 февраля 2022 года Jah Khalib находился в Киеве. Он рассказывал, что прятался в укрытиях и восхищался несокрушимостью украинцев.

Злата Огневич назвала имя популярного в РФ рэпера, с которым пряталась в Киеве от обстрелов

Stories Jah Khalib в первые дни Великой войны (фото: instagram.com/jahkhalib)

Однако уже тогда он не решился назвать РФ страной-агрессоркой и выступить против путинского режима.

Недавно известный украинский певец высказался о мобилизации женщин.

Также звезда "Слуги народа" оскандалилась украинофобными высказываниями.

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