У вас сломался счетчик. Что делать в таком случае и к кому обращаться

Счетчик, как и любое другое устройство или механизм, может сломаться. Хозяевам жилья стоит вовремя это заметить во избежание дальнейших неприятностей или более глобального ремонта.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост YASNO в Facebook объясняет, куда нужно обращаться, если у вас сломался счетчик.
Если вы заметили, что счетчик неправильно считает потребленную электроэнергию, прежде всего вам нужно обратиться к оператору системы распределения (ОСР).
Именно он прорабатывает технические вопросы, связанные со счетчиками: замена, проверка, опломбирование и параметризация (программирование).
Поставщик электроэнергии обрабатывает данные потребления, которые передал оператор системы распределения. На основе этой информации поставщик применяет действующий тариф, производит начисления и направляет счета клиентам.
За этими контактами можно обращаться в случае неисправности счетчика:
Если оператор распределения не отвечает на ваши обращения, вы можете отправить жалобу поставщику электроэнергии, чтобы он связался с ОСР.
К оператору системы распределения можно обращаться по вопросам:
Раньше мы рассказывали, как передать показатели двухзонного счетчика, чтобы экономить на коммуналке в два раза.
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