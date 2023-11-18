У вас сломался счетчик. Что делать в таком случае и к кому обращаться

Что делать в случае неисправности счетчика

Если вы заметили, что счетчик неправильно считает потребленную электроэнергию, прежде всего вам нужно обратиться к оператору системы распределения (ОСР).

Именно он прорабатывает технические вопросы, связанные со счетчиками: замена, проверка, опломбирование и параметризация (программирование).

Поставщик электроэнергии обрабатывает данные потребления, которые передал оператор системы распределения. На основе этой информации поставщик применяет действующий тариф, производит начисления и направляет счета клиентам.

Контакты ОСР для Киева

За этими контактами можно обращаться в случае неисправности счетчика:

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети": 1588, 0-800-50-1588

ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети": 044-459-07-40, 067-495-70-40, 099-495-70-40, 093-495-70-40, 0-800-400-740

АО "Укрзализныця": 044-465-42-21

ГП НЭК "Укрэнерго": 044-238-38-25

Если оператор распределения не отвечает на ваши обращения, вы можете отправить жалобу поставщику электроэнергии, чтобы он связался с ОСР.

Какие еще вопросы решает ОСР

К оператору системы распределения можно обращаться по вопросам: