Как передать показатели двухзонного счетчика, чтобы экономить на "коммуналке" до 50%
С 1 июня в Украине повысили тариф на свет, и теперь киловатт света в час стоит 2,64 гривны. Однако даже в таких условиях все равно можно экономить, установив двухзонный счетчик.
Как он работает и передать его показатели, рассказали на сайте YASNO.
Что такое двухзонный счетчик
Это счетчик, фиксирующий объем потребления по отдельным периодам времени: днем и ночью. Дневная ставка с 7:00 утра та до 23:00 вечера равна 2,64 грн/кВт-ч. А ночной тариф действует с 23:00 до 7:00 и стоит в два раза меньше - 1,32 грн/кВт-ч.
Двухзонный счетчик можно приобрести самостоятельно или у оператора при заказе услуги по замене стоимости. Обратите внимание, что после установки счетчика следует заключить новый двухтарифный договор с поставщиком электроэнергии.
Чтобы такой метод действительно работал, следует перенести использование наиболее энергозатратных приборов в ночное время. К ним относятся стиральные машины, духовки, электрочайники, хлебопечки, посудомоечные машины и т. д.
Двухзонный счетчик фактически дает возможность снизить стоимость "коммуналки" на 50%, поэтому является достаточно выгодным вложением.
Как передать показатели такого счетчика
На экране двухзонного счетчика с интервалом 10 секунд отображаются последовательно:
- показание по тарифу "день" (с 7:00 до 23:00)
- показание по тарифу "ночь" (с 23:00 до 7:00)
- общий объем потребленной электроэнергии
Кроме того, различают три типа двухзонных счетчиков:
- GAMA
На счетчиках GAMA индекс "15.8.2" указывает на тариф "день", а индекс "15.8.1" - на тариф "ночь". Общий объем потребленной электроэнергии - это индекс "15.8.0".
- NIK
В зависимости от типа счетчиков NIK электроэнергия по тарифу "день" имеет индекс "1.8.2", "15.8.2" или "Т22", а по тарифу "ночь" - "1.8.1", "15.8.1" или "Т21 ". Общий объем - "1.8.0", "15.8.0" или "Т2".
- MTX
На счетчиках МТХ индекс "1.8.2" - это тариф "день", индекс "1.8.1" - на тариф "ночь", "1.8.0" - общий объем.
Раньше мы рассказывали, как тарифы на коммунальные услуги в ЕС отличаются от украинских.
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