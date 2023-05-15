Взойдет на 5-й день! Как посадить морковь, чтобы получить рекордный урожай

Как вырастить крупную морковь?

За 10 дней до посева семян моркови нужно завернуть в ткань и закопать на глубине примерно штыка лопаты, чтобы из них выветрились эфирные масла, мешающие росту.

Прямо перед посевом следует выкопать семена из земли. Семена уже будут почти проросшими и крупными.

Затем следует переложить семена в тарелку и посыпать крахмалом. Таким образом, оно будет заметно в земле.

Полейте почву, если она сухая и разложите семена в ямки, а затем немного присыпьте сухой землей. Морковка, говорят опытные огородники, взойдет уже на 4-5 день!

Важно! Не поливайте, потому что морковь будет маленькая и несладкая.

Польза моркови для здоровья

Снижает риск возникновения рака

Как выяснили ученые, рацион, полный содержащимися в моркови антиоксидантами, может способствовать снижению риска возникновения рака нескольких типов, а именно заболевания толстой кишки и желудка.

Витамин С

Этот витамин содержится во всех оранжевых овощах и фруктах, стимулирует выработку организмом антител, уничтожающих чужеродные тела. Этот элемент также предотвращает распространение инфекции.

Рекомендуется употреблять морковь в сыром и приготовленном виде для повышения иммунитета.

Предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний

Содержащийся в моркови калий помогает контролировать артериальное давление, а ежедневное употребление этого овоща минимизирует возможность возникновения его скачков.

Более того, высокое содержание клетчатки в моркови также улучшает здоровье сердца, удаляя избыток холестерина из стен артерий и кровеносных сосудов.

Помогает сбросить лишний вес

Так как сырая морковь более чем на 86% состоит из воды, а в 100 г продукта содержится 41 калория, ее можно включить в свой ежедневный рацион и получать насыщение без набора лишних килограммов.

А еще морковь низкокалорийный продукт, она помогает почувствовать насыщение и снизить потребление калорий при последующих приемах пищи. По этой причине рассматриваемый овощ может быть полезным дополнением к диете для похудения.