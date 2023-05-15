Зійде на 5-й день! Як посадити моркву, щоб отримати рекордний урожай

Для щедрого врожаю моркви важливо дотриматися усіх правил посадки та догляду за овочем. Невдало вибраний посадковий матеріал чи надто рясна підгодівля зведе нанівець усі ваші зусилля й залишить вас без врожаю.
Про те, як виростити гарну та крупну моркву, пише Telegram-канал "Моя дача. Сад і город".
За 10 днів до посіву насіння моркви треба загорнути в тканину і закопати на глибині приблизно багнета лопати, щоб з них вивітрилися ефірні олії, які заважають росту.
Прямо перед посівом варто викопати насіння із землі. Насінинки вже будуть майже пророслі та великі.
Потім варто перекласти насіння в тарілку та посипати крохмалем. Таким чином воно буде помітне в землі.
Полийте ґрунт, якщо він сухий і розкладіть насіння у ямки, а тоді трохи присипте сухою землею. Морквина, кажуть досвідчені городники, зійде вже на 4-5 день!
Важливо! Не поливайте, бо морква буде маленька і несолодка.
Знижує ризик виникнення раку
Як з'ясували вчені, раціон, сповнений антиоксидантами, що містяться в моркві, може сприяти зниженню ризику виникнення раку декількох типів, а саме захворювання товстої кишки та шлунку.
Вітамін С
Цей вітамін міститься у всіх помаранчевих овочах і фруктах, стимулює вироблення організмом антитіл, які знищують чужорідні тіла. Цей елемент також запобігає поширенню інфекції.
Рекомендовано вживати моркву в сирому й приготованому вигляді для підвищення імунітету.
Запобігає розвитку серцево-судинних захворювань
Калій, що міститься в моркві, допомагає контролювати артеріальний тиск, а щоденне вживання цього овоча мінімізує можливість виникнення його стрибків.
Більш того, високий вміст клітковини в моркві також покращує здоров'я серця, видаляючи надлишок холестерину зі стінок артерій та кровоносних судин.
Допомагає скинути зайву вагу
Так як сира морква більш ніж на 86% складається з води, а в 100 грамах продукту міститься 41 калорія, її можна включити в свій щоденний раціон і отримувати насичення без набору зайвих кілограмів.
А ще морква є низькокалорійним продуктом, вона допомагає відчути насичення та знизити споживання калорій при наступних прийомах їжі. З цієї причини розглянутий овоч може бути корисним доповненням до дієти для схуднення.
Раніше ми писали про те, чим потрібно підживити часник, щоб отримати великий врожай.
Також читайте, які помилки при посадці картоплі можуть залишити без врожаю.