Увядшая зелень? Шеф-повар поделился лайфхаком, который поможет ее оживить

Свежая зелень со временем начинает увядать, теряя свою свежесть и текстуру. "Оживить" ее можно с помощью простого способа.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, каких советом нужно придерживаться, чтобы зелень оставалась свежей как можно дольше.

Что сделать с зеленью

Листовую зелень нужно положить в контейнер и залить холодной водой, добавить немного льда и соли. Соль и лед вступают в реакцию и температура воды снижается.

Далее нужно закрыть контейнер и оставить на несколько часов. Этот способ используйте для увядшей капусты или моркови, для укропа и петрушки. Для салата хватит двух часов в растворе.

@o_gorodnik Підписуйся @o_gorodnik , тут ще багато чого цікавого. Друзі а мені цікаво, який ваш улюблений салат Я обожнюю руколу і шпинат. Для цього лайфхаку потрібен : - зівʼявша зелень або листя салату - холодна вода з льодом - дрібка солі Замочити листя салату на 1-2 години, якщо у вас капуста така як на відео (Бок-чой) тоді ставте на ніч в холодильник. оригінальний звук - o_gorodnik

Как правильно хранить зелень

Нижняя полка в холодильнике

Для хранения зелени важно подобрать правильную температуру. Оптимальный показатель для любой зелени - 0 ℃. При такой температуре она может лежать в холодильнике 2 недели. Дольше не рекомендуется держать зелень в холодильнике, потому что она будет терять полезные свойства.

Стеклянная банка

Зелень можно поместить в обычную стеклянную банку с герметично закрытой крышкой. Важно перед этим внимательно просмотреть все травы, чтобы в банку не попали поврежденные листья и корни, из-за того, что они могут загнивать.

Пакет

Разделите зелень на пучки и смочите их водой. Каждый пучок положите в отдельный пакет - чистый, плотный и новый. Возьмите иглу и проделайте в пакетиках несколько дырочек, чтобы зелень не задохнулась при возникновении парникового эффекта.

В полотенце

Возьмите вафельное или другое полотенце из плотного хлопка, заверните пучок зелени и немного смочите, чтобы ткань была влажной. Положите в холодильник и увлажняйте.