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Зів'яла зелень? Шеф-кухар поділився лайфхаком, який допоможе її оживити

П'ятниця 19 січня 2024 18:50
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Зів'яла зелень? Шеф-кухар поділився лайфхаком, який допоможе її оживити Як врятувати зелень, яка починає в'янути (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Свіжа зелень з часом починає в'янути, втрачаючи свою свіжість та текстуру. "Оживити" її можна за допомогою простого способу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, якиї порад потрібно дотримуватись, щоб зелень залишалась свіжою якомога довше.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт The kitchn та TikTok-сторінка українського шеф-кухаря Олександра Городника.

Що зробити з зеленню

Листову зелень треба покласти в контейнер і залити холодною водою, додати трохи льоду та солі. Сіль та лід вступають у реакцію, і температура води знижується.

Далі потрібно закрити контейнер і залишите на декілька годин. Цей спосіб використовуйте для зав’ялої капусти або моркви, для кропу та петрушки. Для салату вистачить двох годин у розчині.

@o_gorodnik

Підписуйся @o_gorodnik , тут ще багато чого цікавого. Друзі а мені цікаво, який ваш улюблений салат Я обожнюю руколу і шпинат. Для цього лайфхаку потрібен : - зівʼявша зелень або листя салату - холодна вода з льодом - дрібка солі Замочити листя салату на 1-2 години, якщо у вас капуста така як на відео (Бок-чой) тоді ставте на ніч в холодильник.

оригінальний звук - o_gorodnik

Як правильно зберігати зелень

Нижня полиця в холодильнику

Для зберігання зелені важливо підібрати правильну температуру. Оптимальний показник для будь-якої зелені - 0 ℃. За такої температури вона може лежати в холодильнику 2 тижні. Довше не рекомендується тримати зелень в холодильнику, через те, що вона буде втрачати корисні властивості.

Скляна банка

Зелень можна помістити у звичайну скляну банку з герметично закритою кришкою. Важливо перед цим уважно переглянути всі трави, щоб в банку не потрапило пошкоджене листя і коріння, через те, що вони можуть загнивати.

Пакет

Розділіть зелень на пучки і змочіть їх водою. Кожен пучок покладіть в окремий пакет - чистий, щільний та новий. Візьміть голку і проробіть у пакетиках кілька дірочок, щоб зелень не задихнулася при виникненні парникового ефекту.

У рушнику

Візьміть вафельний або інший рушник зі щільної бавовни, загорніть пучок зелені і трохи змочіть, щоб тканина була вологою. Покладіть у холодильник і зволожуйте.

Раніше ми повідомляли, яку зелень простіше всього виростити на підвіконні.

Також читайте, що можна їсти перед сном, якщо відчуваєте сильний голод.

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