Зів'яла зелень? Шеф-кухар поділився лайфхаком, який допоможе її оживити
Свіжа зелень з часом починає в'янути, втрачаючи свою свіжість та текстуру. "Оживити" її можна за допомогою простого способу.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, якиї порад потрібно дотримуватись, щоб зелень залишалась свіжою якомога довше.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт The kitchn та TikTok-сторінка українського шеф-кухаря Олександра Городника.
Що зробити з зеленню
Листову зелень треба покласти в контейнер і залити холодною водою, додати трохи льоду та солі. Сіль та лід вступають у реакцію, і температура води знижується.
Далі потрібно закрити контейнер і залишите на декілька годин. Цей спосіб використовуйте для зав’ялої капусти або моркви, для кропу та петрушки. Для салату вистачить двох годин у розчині.
@o_gorodnik
Підписуйся @o_gorodnik , тут ще багато чого цікавого. Друзі а мені цікаво, який ваш улюблений салат Я обожнюю руколу і шпинат. Для цього лайфхаку потрібен : - зівʼявша зелень або листя салату - холодна вода з льодом - дрібка солі Замочити листя салату на 1-2 години, якщо у вас капуста така як на відео (Бок-чой) тоді ставте на ніч в холодильник.оригінальний звук - o_gorodnik
Як правильно зберігати зелень
Нижня полиця в холодильнику
Для зберігання зелені важливо підібрати правильну температуру. Оптимальний показник для будь-якої зелені - 0 ℃. За такої температури вона може лежати в холодильнику 2 тижні. Довше не рекомендується тримати зелень в холодильнику, через те, що вона буде втрачати корисні властивості.
Скляна банка
Зелень можна помістити у звичайну скляну банку з герметично закритою кришкою. Важливо перед цим уважно переглянути всі трави, щоб в банку не потрапило пошкоджене листя і коріння, через те, що вони можуть загнивати.
Пакет
Розділіть зелень на пучки і змочіть їх водою. Кожен пучок покладіть в окремий пакет - чистий, щільний та новий. Візьміть голку і проробіть у пакетиках кілька дірочок, щоб зелень не задихнулася при виникненні парникового ефекту.
У рушнику
Візьміть вафельний або інший рушник зі щільної бавовни, загорніть пучок зелені і трохи змочіть, щоб тканина була вологою. Покладіть у холодильник і зволожуйте.
Раніше ми повідомляли, яку зелень простіше всього виростити на підвіконні.
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