Что можно есть перед сном, если чувствуете сильный голод: список продуктов от эксперта

У многих возникает чувство голода в вечернее время, когда нужно ложиться спать. Наедаться перед сном - плохая идея, потому что так желудку будет тяжело переваривать пищу, да и лишние калории отложатся в виде жира. Но мучиться ночью от голода - тоже не выход.

О том, что можно и нельзя есть перед сном, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию фитнес-тренера Юрия Попка в Facebook .

Что делать, если вечером хочется есть

"Бывает такое, что не можете уснуть, потому что "сосет в ямке", нужно что-то перекусить. Например, когда вы очень рано поужинали и поздно ложитесь спать. Что же такое съесть, чтобы не навредить себе? Лучший вариант - это ничего не есть перед сном, поужинали и через 3 часа легли спать не позже 23-х", - советует эксперт.

Именно в это время организм начинает себя восстанавливать, поэтому так важно вовремя ложиться спать. С 23 часов восстанавливается печень, с 1-3 часов ночи - желчный.

"Ночью организм наш должен восстанавливаться, а не переваривать пищу. Обычно пища, которую мы потребляем, переваривается за 3-4 часа, соответственно ужинать нужно в 19-20 часов, не раньше, так как потом будете голодны", - объясняет Попко.

Что не подходит для перекуса перед сном

"Рафинированные продукты, то есть обработанные и в своем составе не имеющие ничего полезного, типа: белый хлеб, выпечка, очищенные крупы, дешевые макароны, подсолнечное масло. Также - алкоголь, фастфуд, конфеты, шоколад, фрукты, варенье, мед, сладкие напитки, то есть все это быстрые углеводы", - говорит тренер.

Они повышают уровень глюкозы и инсулина, что мешает образованию мелатонина, то есть разбалансируется гормональная система организма.

"Если есть такие продукты иногда, то это не критично, но если систематически и годами так питаться - это не пойдет на пользу", - предостерегает эксперт.

Чем лучше перекусывать перед сном

"Углеводы быть могут, но лучше чтобы это были сложные углеводы и богаты клетчаткой, а именно: овощи, зелень. Крахмалистые не считаем: картофель, свекла, морковь, тыква. Либо есть в сыром виде свеклу и морковь", - говорит Попко.

Правда, все индивидуально, если вам не подходят сырые овощи, свежие салаты, тогда вам следует их приготовить: варите, тушите, запекайте, пробуйте, какой именно вид термической обработки и какие овощи подойдут вам и что не будет вызывать вздутия и изжоги.

"Также это может быть салат, например: листья салата, огурец, помидор или перец болгарский и заправленный оливковым маслом. Такой перекус содержит клетчатку полезную для микрофлоры кишечника и предотвращает скачки глюкозы и инсулина от других продуктов", - объясняет тренер.

Также подойдут жиры, но не животные, а растительные, например: миндальное, кокосовое молоко, орехи или ореховая паста, авокадо.

Если у вас проблемы с желчным, то сами жиры вам не подойдут, потребляйте в паре с клетчаткой, чтобы на утро не было ощущения горечи во рту. Также добавляем белок, который дает сытости, но не много. Может быть растительный белок, типу: бобовые, или хумус, или перепелиные яйца, слабосоленая форель", - советует Попко.

Желательно не есть мясо, так как оно тяжелое перед сном и лучше потреблять такие белковые продукты в первой половине дня, когда организм готов их переваривать.

"Если вы регулярно не можете заснуть без перекуса, то либо следует пересмотреть свой рацион, поскольку он не сбалансирован, либо есть нарушение жирового и углеводного обмена. Здоровому человеку перекусы не нужны перед сном", - говорит тренер.