"Это глубокая рана". Жена Хью Джекмана официально подала на развод

69-летняя жена актера Хью Джекмана Деборра-Ли Фернесс официально подала на развод спустя два года после их разрыва.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс были вместе 27 лет - их союз считали образцовым. Но два года назад супруги неожиданно объявили о разрыве.

Вскоре после расставания Джекман снова влюбился - его новой избранницей стала 49-летняя бродвейская актриса Саттон Фостер. Журналисты предполагают, что именно она могла стать одной из причин краха отношений с Деборрой-Ли.

Саттон Фостер (фото: instagram.com/suttonlenore)

Ситуацию обострило и то, что 56-летний Хью пригласил Фостер поселиться в той же квартире, где ранее жил с женой. По словам инсайдеров, экс-супруга не скрывает возмущения.

"Они живут вместе, они неразлучны... Саттон постепенно перевозит вещи к Хью. Деб шокирована, зная, что Саттон делает пентхаус своим домом, ведь она вложила в него всю свою душу", - сообщил источник.

Несмотря на публичное расставание в 2023 году, официально Деборра-Ли Фернесс подала на развод только сейчас - через два года после фактического разрыва.

Хью Джекман с женой (фото: instagram.com/theghjackman)

Она обратилась в суд в Нью-Йорке. Речь идет не только о юридическом завершении брака, но и о разделе общего имущества, которое оценивают в 250 миллионов долларов.

Адвокат актрисы, Елена Карабатос, уже подала необходимые документы: проект решения о разводе, свидетельство и предложенное соглашение по алиментам.

"Было достигнуто соглашение, которым Деборра довольна - оно предусматривает солидную выплату супружеских алиментов. Сначала были определенные разногласия, но в конце концов она получила то, что считает справедливым. Оба остаются финансово обеспеченными. Никакой драмы - и это позволит ей поставить точку", - отметил инсайдер.

Впервые после разрыва Деборра-Ли Фернесс откровенно рассказала о своем внутреннем состоянии. Она не скрывала эмоций и призналась: все пережитое далось ей непросто.

Хью Джекман с женой (фото: instagram.com/theghjackman)

"Мое сердце и сочувствие - со всеми, кто прошел сквозь травматический опыт измены. Это глубокая рана, которая оставила след. Но я верю в высшую силу - Бога, Вселенную или что бы вы ни считали своим путеводителем. Эта вера помогла мне пережить крах почти тридцатилетнего брака. Я получила много знаний и мудрости благодаря этому опыту. Даже когда перед нами очевидные трудности, они ведут к величайшему добру, к нашему настоящему предназначению", - поделилась звезда.

Сейчас актриса наконец-то чувствует внутреннее спокойствие. Она признает, что в браке была счастливой, и хочет сохранить в сердце только благодарность.

"Это может быть больно, но в долгосрочной перспективе возвращение к себе, жизнь в согласии со своими ценностями, целостностью и границами - это настоящая свобода. Мы все проходим свой уникальный путь, и я верю, что никакие отношения не случаются случайно. Мы притягиваем людей, чтобы пройти определенные уроки, осознать и исцелить сломанные части себя... Я остаюсь благодарной", - призналась Фернесс.